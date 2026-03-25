Most érkezett! Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett – videó

Kormányülés előtt tett bejelentést Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök arról beszélt: a kormány új intézkedést készít elő az ukrán olajblokád miatt.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond az I. Patrióta Nagygyűlésen, a Millenárison, 2026. március 23-án

A kormányfő szerint Ukrajna már 30 napja blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését, ami jelentős kihívást jelent Magyarország energiaellátása szempontjából.

Az ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekeztünk, a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor ugyanakkor azt mondta: a kormánynak további lépésekre van szüksége az ország energiabiztonságának megőrzése érdekében.

A miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, és az így felszabaduló mennyiséget a hazai gáztározókban helyezik el.

Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt

– jelentette ki.

A kormányfő arról is beszélt, hogy közben támadás érte a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is, ezért a kormánynak tartalékolnia kell a rendelkezésre álló energiahordozókat.

Orbán Viktor szerint ezért a következő időszakban az Ukrajnába irányuló szállítások helyett a magyar gáztározók feltöltésére koncentrálnak.

A miniszterelnök hangsúlyozta: