Most érkezett! Orbán Viktor hatalmas bejelentést tett – videó

Kormányülés előtt tett bejelentést Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök arról beszélt: a kormány új intézkedést készít elő az ukrán olajblokád miatt.
A kormányfő szerint Ukrajna már 30 napja blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését, ami jelentős kihívást jelent Magyarország energiaellátása szempontjából.
Az ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekeztünk, a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon egész Európában
– fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor ugyanakkor azt mondta: a kormánynak további lépésekre van szüksége az ország energiabiztonságának megőrzése érdekében.
A miniszterelnök bejelentette, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, és az így felszabaduló mennyiséget a hazai gáztározókban helyezik el.
Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt
– jelentette ki.
A kormányfő arról is beszélt, hogy közben támadás érte a Magyarországot ellátó déli gázvezetéket is, ezért a kormánynak tartalékolnia kell a rendelkezésre álló energiahordozókat.
Orbán Viktor szerint ezért a következő időszakban az Ukrajnába irányuló szállítások helyett a magyar gáztározók feltöltésére koncentrálnak.
A miniszterelnök hangsúlyozta:
a kormány célja az ország energiabiztonságának megvédése, valamint az, hogy fennmaradjon a védett benzinár és a rezsicsökkentett gázár rendszere.