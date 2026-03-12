Orbán Viktor: Abszurd, hogy Kijevben mindenkivel lehet tárgyalni, csak az ukránokkal nem

„A szakértőink már Kijevben. Egy világméretű energiaválság küszöbén Zelenszkij elnök nem zsarolhatja tovább Magyarországot az olajblokáddal!” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök egy videót is feltöltött, amelyben Czepek Gáborral beszélt. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára vezeti az a tényfeltáró küldöttséget, amelynek feladata a Barátság kőolajvezeték állapotának felmérése és az újraindítás feltételeinek megvizsgálása.

Orbán Viktor telefonon egyeztetett Czepek Gáborral, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárával, ugyanis ő vezeti azt a tényfeltáró küldöttséget, amelynek feladata a Barátság kőolajvezeték állapotának felmérése és az újraindítás feltételeinek megvizsgálása (Fotó: MTI)

A delegációnak több szakember is tagja:

egy olajipari szakértő,

egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető,

valamint egy energiapiaci elemző.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a vezetékben lévő kőolaj a magyar olajtársaság tulajdona, és nem érintik az európai uniós vagy amerikai szankciók. Orbán Viktor csütörtöki telefonos egyeztetésén arra utasította az államtitkárt, próbáljanak kapcsolatba lépni az energetikáért felelős kormányzati szervekkel. Minden nap újra és újra be kell jelentkezni. Fontosnak nevezte, hogy a magyar delegációnak dokumentálnia kell, hogy akart az ukránokkal tárgyalni, velük együtt akarta megoldani a helyzetet.

Diplomáciai nyomással kényszerítenék reagálásra az ukránokat

A miniszterelnök folyamatos jelentés kért az ügyben. Ha pedig a küldöttség nem jár ezúton sikerrel, akkor kérjenek engedélyt közvetlenül a nagykövetségen keresztül, hogy odamehessenek a helyszínre. Amennyiben tehát nem hajlandók az ukránok a küldöttséggel tárgyalni Kijevben, akkor viszont kérelmezni kell, hogy meg akarják nézni a helyszínt.

Czepek Gábor miután nyugtázta a kormányfő utasításait, jelentette: az USA ügyvivővel és az EU diplomatákkal folyamatos tárgyalásban vannak már, ez a diplomáciai tárgyalássorozat pedig rákényszeríti majd az ukránokat, hogy reagáljanak. – Abszurd dolog, hogy ott vagyunk Kijevben, mindenkivel lehet tárgyalni, csak az ukránokkal nem – jegyezte meg a miniszterelnök.