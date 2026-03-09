Orbán Viktornak van egy terve – mutatjuk, mi!

„Nekem van egy tervem, de nyilván az uránoknak is van egy tervük: hogy akarják Magyarországot térdre kényszeríteni. Nekem van egy tervem, hogy ezt a zsarolást hogyan védjük ki” – idézte fel a Orbán Viktornak a debreceni háborúellenes gyűlésen elmondott beszédét Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
„Nekem van egy tervem, de nyilván az uránoknak is van egy tervük: hogy akarják Magyarországot térdre kényszeríteni. Nekem van egy tervem, hogy ezt a zsarolást hogyan védjük ki. Halkan mondom, az én tervem a jobb terv” – jelentette ki Orbán Viktor Debrecenben.
Ezért a végén ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból”
– tette hozzá a miniszterelnök.
