Orbán Viktornak van egy terve – mutatjuk, mi!

„Nekem van egy tervem, de nyilván az uránoknak is van egy tervük: hogy akarják Magyarországot térdre kényszeríteni. Nekem van egy tervem, hogy ezt a zsarolást hogyan védjük ki. Halkan mondom, az én tervem a jobb terv” – jelentette ki Orbán Viktor Debrecenben.

Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter a DPK háborúellenes gyűlésen Debrecenben, 2026. március 7-én (Fotó: MKI/Fischer Zoltán)

Ezért a végén ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból”

– tette hozzá a miniszterelnök.