Orbán Viktor: Nem engedhetjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon

„A választás komoly dolog, sorsot választunk magunknak” – fogalmazott Facebook-videójában Orbán Viktor, aki szerint Brüsszel, a Tisza Párt és Ukrajna összejátszik a magyar emberek ellen, ezért nem szabad megengedni, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon.
A miniszterelnök úgy véli, a jelenlegi politikai helyzet tétje jóval túlmutat egy egyszerű kormányváltáson, mivel külső szereplők is befolyásolni kívánják az ország jövőjét. Hozzátette: az ukránok követelései, valamint a brüsszeli nyomásgyakorlás egyaránt azt célozza, hogy Magyarország olyan döntéseket hozzon, amelyek ellentétesek a nemzeti érdekekkel.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány eddig is ellenállt ezeknek a törekvéseknek, és a jövőben sem engedi, hogy a magyarok pénzét vagy munkájának eredményét külföldre vigyék. Mint mondta, Magyarországot meg kell védeni, és szerinte ezt a politikát a Fidesz képviseli.
A kormányfő kijelentette: a Fidesz jelenti a biztos választást a választók számára.
Orbán Viktor ma egyébként 19 órától Kecskeméten folytatja országjárását, de több helyre ellátogat a héten. A miniszterelnök
- március 24-én Nagykanizsán,
- március 25-én Esztergomban,
- március 26-án Törökszentmiklóson,
- március 27-én Veszprémben és Győrben,
- március 28-án Pécelen,
- március 29-én pedig Békéscsabán mond beszédet.