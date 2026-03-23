Trump bejelentette: itt a vége - az egész világot sokkolta a lépés

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Nem engedhetjük, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon

„A választás komoly dolog, sorsot választunk magunknak” – fogalmazott Facebook-videójában Orbán Viktor, aki szerint Brüsszel, a Tisza Párt és Ukrajna összejátszik a magyar emberek ellen, ezért nem szabad megengedni, hogy Magyarországon ukránpárti kormány alakuljon.

Orbán Viktor miniszterelnök Hódmezővásárhelyen (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A miniszterelnök úgy véli, a jelenlegi politikai helyzet tétje jóval túlmutat egy egyszerű kormányváltáson, mivel külső szereplők is befolyásolni kívánják az ország jövőjét. Hozzátette: az ukránok követelései, valamint a brüsszeli nyomásgyakorlás egyaránt azt célozza, hogy Magyarország olyan döntéseket hozzon, amelyek ellentétesek a nemzeti érdekekkel.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány eddig is ellenállt ezeknek a törekvéseknek, és a jövőben sem engedi, hogy a magyarok pénzét vagy munkájának eredményét külföldre vigyék. Mint mondta, Magyarországot meg kell védeni, és szerinte ezt a politikát a Fidesz képviseli.

A kormányfő kijelentette: a Fidesz jelenti a biztos választást a választók számára.

Orbán Viktor ma egyébként 19 órától Kecskeméten folytatja országjárását, de több helyre ellátogat a héten. A miniszterelnök

  • március 24-én Nagykanizsán,
  • március 25-én Esztergomban,
  • március 26-án Törökszentmiklóson,
  • március 27-én Veszprémben és Győrben,
  • március 28-án Pécelen,
  • március 29-én pedig Békéscsabán mond beszédet.

 

