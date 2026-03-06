Orbán Viktor: Amit az ukránok csinálnak, az állami banditizmus

Az ukrán lépéseket bírálta Orbán Viktor a Magyarország Kormánya közösségi oldalán közzétett videóban, amelyben arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező olajszállítás leállítása nem műszaki, hanem politikai döntés következménye. A miniszterelnök szerint Magyarország szerződés alapján jogosult az orosz kőolajra, amelyet Ukrajna területén keresztül kellene továbbítani.
Politikai döntés állhat a háttérben
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a vezeték állapotával kapcsolatban nincs olyan technikai probléma, amely megakadályozná az olajszállítást Magyarország irányába. Úgy fogalmazott:
A Barátság kőolajvezetéknek nincs olyan műszaki természetű baja, amely lehetetlenné tenné, hogy megérkezzen Magyarországra a nekünk életfontosságú olajszállítmány.”
A miniszterelnök szerint Ukrajna nemzetközi kötelezettséget vállalt arra, hogy biztosítja a tranzitot, ezért a szállítás leállítása szerinte szerződésszegést jelent. Orbán Viktor úgy értékelte, hogy Zelenszkij döntésének a célja Magyarország nyomás alá helyezése, amelyre a kormánynak megfelelő válaszokat kell adnia az ország energiabiztonságának megőrzése érdekében.