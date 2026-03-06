Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Amit az ukránok csinálnak, az állami banditizmus

Tegnap, 10:40
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Állami banditizmusnak nevezte az ukrán döntést a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint a Barátság kőolajvezeték működésének nincs műszaki akadálya, a szállítás leállítása mögött politikai döntés áll.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorVálasztás 2026ZelenszkijBarátság kőolajvezetékUkrajna

Az ukrán lépéseket bírálta Orbán Viktor a Magyarország Kormánya közösségi oldalán közzétett videóban, amelyben arról beszélt, hogy a Barátság kőolajvezetéken keresztül érkező olajszállítás leállítása nem műszaki, hanem politikai döntés következménye. A miniszterelnök szerint Magyarország szerződés alapján jogosult az orosz kőolajra, amelyet Ukrajna területén keresztül kellene továbbítani.

Orbán Viktor
Orbán Viktor állami banditizmusnak nevezte az ukránok lépéseit (Fotó: Kaiser Ákos/MTI)
Orbán Viktor: A biztonság és a kimaradás lesz a következő négy év kulcsszava

Politikai döntés állhat a háttérben

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a vezeték állapotával kapcsolatban nincs olyan technikai probléma, amely megakadályozná az olajszállítást Magyarország irányába. Úgy fogalmazott: 

A Barátság kőolajvezetéknek nincs olyan műszaki természetű baja, amely lehetetlenné tenné, hogy megérkezzen Magyarországra a nekünk életfontosságú olajszállítmány.”

A miniszterelnök szerint Ukrajna nemzetközi kötelezettséget vállalt arra, hogy biztosítja a tranzitot, ezért a szállítás leállítása szerinte szerződésszegést jelent. Orbán Viktor úgy értékelte, hogy Zelenszkij döntésének a célja Magyarország nyomás alá helyezése, amelyre a kormánynak megfelelő válaszokat kell adnia az ország energiabiztonságának megőrzése érdekében.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!