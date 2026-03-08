Orbán Viktor: Mi nem keressük a bajt az ukránokkal

Orbán Viktor vasárnap este egy nagyon fontos részletet osztott meg a közösségi oldalán a szombati debreceni DPK gyűlésen elhangzott beszédéből. Zelenszkijről és az olajblokádról volt szó benne. Mutatjuk!
„Mi nem keressük a bajt az ukránokkal. De azt Zelenszkij elnök sem gondolhatta komolyan, hogy ölbe tett kézzel nézzük, ahogy olajblokád alá veszi Magyarországot. Ezt a blokádot mi le fogjuk törni. Ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból." – írta Orbán Viktor a videója mellé.
