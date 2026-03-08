Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Orbán Viktor

Orbán Viktor: Mi nem keressük a bajt az ukránokkal

5 órája
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktor vasárnap este egy nagyon fontos részletet osztott meg a közösségi oldalán a szombati debreceni DPK gyűlésen elhangzott beszédéből. Zelenszkijről és az olajblokádról volt szó benne. Mutatjuk!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorVálasztás 2026ZelenszkijUkrajna

„Mi nem keressük a bajt az ukránokkal. De azt Zelenszkij elnök sem gondolhatta komolyan, hogy ölbe tett kézzel nézzük, ahogy olajblokád alá veszi Magyarországot. Ezt a blokádot mi le fogjuk törni. Ők hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból." – írta Orbán Viktor a videója mellé. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!