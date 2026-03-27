Orbán Viktor

Orbán Viktor újabb pikáns részletekről számolt be az ukrán aranykonvoj kapcsán

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Az ügyben zajló nyomozás során kiderült, hogy Zelenszkij elnök az amerikai elnökválasztáson az ukránbarát elnöknek juttatott pénzt Donald Trumppal szemben. Vagyis ukrán pénzből támogatták a demokraták kampányát – jelentette be Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint ugyanez zajlik most Magyarországon is; ukránbarát kormányt akarnak, ukrán ügynököket küldenek, az ukránbarát ellenzéket támogatják. Az aranykonvoj ügyében történő nyomozás során fény derült arra is, hogy nemcsak Nyugatról áramlott Ukrajnába a pénz, hanem visszafelé is. Az elszegényedett Ukrajnából folyamatosan szállítottak dollármilliárdokat Magyarországon keresztül Nyugatra. 

Zelenszkij elnöknek semmi sem drága. Ukrán arannyal és dollárral fizet azoknak, akik hajlandók támogatni Ukrajna háborúját. Magyarországon itt ennek véget vetünk”

– jelentette ki Orbán Viktor.

 

 

