Orbán Viktor megszólalt, erre számít a Barátság kőolajvezeték ügyében

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be a Czepek Gábor vezette delegációval és az ukrán reakcióval szembeni várakozásairól. A miniszterelnök elmondta, reméli, világos az ukrán fél számára is, hogy Magyarország a valóságban érdekelt.

Orbán Viktor elmondta várakozásait a magyar delegációval és az ukrán reakcióval kapcsolatban (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor szerint szándékos rongálásra is esély lehet

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az ukránok mindenre képesek; akár a vezeték utólagos megrongálására is, saját álláspontjuk bizonyítása érdekében. Hozzátette: szeretné, ha az ukrán vezetés látná a magyar delegáció jó szándékát, és engedélyt adna a Barátság kőolajvezeték megvizsgálására.

Szerintem a Zelenszkijék azért nem engednek bennünket oda, mert akkor kiderülne, hogy nem mondanak igazat. Meglátjuk, mit mondanak az ukránok, de ha elutasítanak, az felér egy beismeréssel”

– fogalmazott Orbán Viktor.