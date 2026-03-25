Orbán Viktor: Az ukránok egyre inkább beépülnek a magyar politikába

A miniszterelnök szerint új szintre lépett a Magyarország elleni nyomásgyakorlás: nemcsak politikai, hanem titkosszolgálati eszközökkel is beavatkoznak a hazai folyamatokba. Orbán Viktor elmondta országjárásának nagykanizsai állomásán: a tét óriási, és a választás dönt arról, hogy az ország ellenáll-e ennek a nyomásnak.
Egyre élesebb hangvételben beszél a külföldi befolyásgyakorlás veszélyeiről Orbán Viktor, aki már nemcsak politikai támadásokról, hanem titkosszolgálati műveletekről is beszélt. A miniszterelnök szerint az elmúlt időszak eseményei azt mutatják, hogy Magyarország célkeresztbe került, és a nyomásgyakorlás új, eddig nem látott szintre lépett.

Orbán Viktor
Orbán Viktor leszögezte: a magyarokat senki sem félemlítheti meg (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

„Ami sok, az sok” – választási tétként jelenik meg a szuverenitás

Orbán Viktor úgy fogalmazott: 

Nem elég, hogy az ukránok zsarolnak és fenyegetnek bennünket, most már a titkosszolgálatok is lehallgatják a külügyminiszterünket.”

A bejegyzés szerint a helyzet túlmutat a megszokott politikai vitákon, és már közvetlen beavatkozásról van szó a magyar belpolitikába. A miniszterelnök szerint a cél világos: olyan kormány létrehozása, amely ukránbarát irányba mozdítaná el az országot. Állítása szerint egy ilyen fordulat súlyos következményekkel járna, hiszen, mint mondta: 

Egy ukránbarát kormány beáll a sorba, és odaadja a magyarok pénzét Brüsszelnek, ahonnan elküldik Ukrajnába”.

Hangsúlyozta, hogy szerinte a fenyegetések és a beavatkozási kísérletek nem maradnak következmények nélkül a választásokon. Április 12-e lehet az a pont, amikor a választók egyértelmű jelzést adnak: Magyarország nem enged a külső nyomásnak, és nem hagyja, hogy kívülről határozzák meg a jövőjét. A bejegyzés végén egyértelmű politikai üzenetet fogalmazott meg: 

Magyarországot nem lehet megfélemlíteni, és nem lehet zsarolással irányítani.

