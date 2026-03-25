Az ukránok minden nap fenyegetik Magyarországot – Nagykanizsán is hatalmas tömeg előtt beszélt Orbán Viktor

Az ukránok minden nap fenyegetik Magyarországot és már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a választási kampányba, lehallgatják a külügyminiszterünket, beépülnek a Tisza Pártba és mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány kerüljön az ország élére. Ha Magyarországon ukránbarát kormány alakul, keresztet vethetünk a következő húsz évre – mondta Orbán Viktor Nagykanizsán, országjárásának újabb állomásán, ahol ismét hatalmas tömeg gyűlt össze.
A miniszterelnök beszédében megköszönte a korábbi támogatást, és arra kérte a jelenlévőket, hogy hosszabbítsák meg a 2022-ben létrejött háborúellenes szövetséget. Úgy fogalmazott: már nincs idő hosszasan mérlegelni, „menni kell előre”, mert ha mindenki elvégzi a munkáját, akkor nagy győzelem várható. A kampányt ugyanakkor nem tartja könnyűnek, szerinte ellenfeleik folyamatosan támadják őket, miközben külső nyomás is nehezedik Magyarországra. Ennek ellenére – hangsúlyozta – nem szabad meghátrálni, most kell kiállni a hazáért.
Helytállt a kormány
Orbán Viktor szerint a magyar gazdaságot olyan, kívülről érkező válságok nehezítik, mint a koronavírus-járvány, a háború vagy az energiaválság. Azt mondta, ezek következtében az ország mintegy 10 milliárd eurót veszített, ennek ellenére jelentős eredményeket értek el. Példaként említette, hogy
- kétszámjegyű minimálbér-emelést hajtottak végre,
- visszaépítették a 13. havi nyugdíjat, és
- dolgoznak a 14. havi juttatás bevezetésén.
- Hangsúlyozta: a kormány továbbra is családbarát politikát folytat,
- megduplázta a gyermekek után járó adókedvezményt,
- a legalább kétgyermekes édesanyák pedig adómentesek lettek.
A gazdaságpolitikát illetően kiemelte a munkaalapú modell fontosságát. Emlékeztetett: 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak, ma már 4,7 millióan, és célként jelölte meg az 5 milliós foglalkoztatottság elérését, valamint az egymillió forintos átlagbért a következő ciklus végére.
Orbán Viktor tájékoztatott: újabb kihívások körvonalazódnak
A jövőről szólva a fiatalok helyzetére is kitért. Úgy vélte, ma Magyarországon könnyebb otthonhoz jutni, ugyanakkor figyelmeztetett: a következő évek meghatározóak lesznek. Állítása szerint egy ukránbarát kormány esetén a magyarok érdekei háttérbe szorulnának, és az ország forrásai külföldre kerülhetnének. Ezzel szemben ő azt ígérte, megvédik a magyar gazdaságot és fenntartják a „védett árakat” az energia és az üzemanyag területén.
A miniszterelnök beszédében kitért a nemzetközi helyzetre is: szerinte újabb háborús és migrációs kihívások körvonalazódnak, amelyekre fel kell készülni. Úgy fogalmazott,
a legfontosabb kérdés az, hogy a vezetők képesek-e nemet mondani a külső nyomásra, mert aki erre nem képes, arra ráerőltetik a külföldi érdekeket.
Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány tapasztalata ebben a helyzetben előnyt jelent, nem hátrányt. Szerinte olyan időszak következik, amikor a biztonság válik a legfontosabb értékké, és ehhez tapasztalt vezetésre van szükség. Beszéde végén arra kérte a választókat, hogy az utolsó napokban is maradjanak aktívak, és „nyomják meg a következő 19 napot”, hogy április 12-én győzelmet arathassanak.