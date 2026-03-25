Az ukránok minden nap fenyegetik Magyarországot – Nagykanizsán is hatalmas tömeg előtt beszélt Orbán Viktor

Az ukránok minden nap fenyegetik Magyarországot és már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a választási kampányba, lehallgatják a külügyminiszterünket, beépülnek a Tisza Pártba és mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány kerüljön az ország élére. Ha Magyarországon ukránbarát kormány alakul, keresztet vethetünk a következő húsz évre – mondta Orbán Viktor Nagykanizsán, országjárásának újabb állomásán, ahol ismét hatalmas tömeg gyűlt össze.

Résztvevők Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának nagykanizsai állomásán, az Erzsébet téren 2026. március 24-én

A miniszterelnök beszédében megköszönte a korábbi támogatást, és arra kérte a jelenlévőket, hogy hosszabbítsák meg a 2022-ben létrejött háborúellenes szövetséget. Úgy fogalmazott: már nincs idő hosszasan mérlegelni, „menni kell előre”, mert ha mindenki elvégzi a munkáját, akkor nagy győzelem várható. A kampányt ugyanakkor nem tartja könnyűnek, szerinte ellenfeleik folyamatosan támadják őket, miközben külső nyomás is nehezedik Magyarországra. Ennek ellenére – hangsúlyozta – nem szabad meghátrálni, most kell kiállni a hazáért.

Helytállt a kormány

Orbán Viktor szerint a magyar gazdaságot olyan, kívülről érkező válságok nehezítik, mint a koronavírus-járvány, a háború vagy az energiaválság. Azt mondta, ezek következtében az ország mintegy 10 milliárd eurót veszített, ennek ellenére jelentős eredményeket értek el. Példaként említette, hogy

kétszámjegyű minimálbér-emelést hajtottak végre,

visszaépítették a 13. havi nyugdíjat, és

dolgoznak a 14. havi juttatás bevezetésén.

Hangsúlyozta: a kormány továbbra is családbarát politikát folytat,

megduplázta a gyermekek után járó adókedvezményt,

a legalább kétgyermekes édesanyák pedig adómentesek lettek.

A gazdaságpolitikát illetően kiemelte a munkaalapú modell fontosságát. Emlékeztetett: 2010-ben 3,6 millióan dolgoztak, ma már 4,7 millióan, és célként jelölte meg az 5 milliós foglalkoztatottság elérését, valamint az egymillió forintos átlagbért a következő ciklus végére.

Orbán Viktor tájékoztatott: újabb kihívások körvonalazódnak

A jövőről szólva a fiatalok helyzetére is kitért. Úgy vélte, ma Magyarországon könnyebb otthonhoz jutni, ugyanakkor figyelmeztetett: a következő évek meghatározóak lesznek. Állítása szerint egy ukránbarát kormány esetén a magyarok érdekei háttérbe szorulnának, és az ország forrásai külföldre kerülhetnének. Ezzel szemben ő azt ígérte, megvédik a magyar gazdaságot és fenntartják a „védett árakat” az energia és az üzemanyag területén.