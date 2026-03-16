Orbán Viktor: Az ukránok minden vörös vonalat átléptek, de a magyarokat nem lehet megfenyegetni!

Erős reggel: az ukránok minden vörös vonalat átléptek, de a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Folytatni akarják a háborút, ehhez joguk van – bár veszélybe sodorják ezzel egész Európát – üzente Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban hétfőn.
„Azt mindannyian tudjuk, hogy a békének van akadálya. Az ukránok folytatni akarják a háborút, de ehhez joguk van – bár veszélybe sodorják ezzel egész Európát” – fejtette ki Orbán Viktor a Facebook-oldalán megjelent rövid videóban. Hozzátette: ennél nagyobb gond, hogy az európaiak ebben támogatják őket.
Ha az európaiak nem állnának Ukrajna mögött, nem tudnák folytatni a háborút, már régen tárgyalások lennének, tűzszünet és béke.”
Valójában Európa veri a háború tüzét, az amerikaiakkal szemben is. Ha ők jobb belátásra térnének, megérkezne a béke.”
A vasárnapi Békemenetre utalva a miniszterelnök azt írta:
Tegnap erőt mutattunk a Békemeneten, április 12-én pedig meg fogjuk védeni Magyarországot. A Fidesz a biztos választás!”
