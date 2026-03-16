Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Drámai fordulat Kijevben – valami történt Zelenszkijjel

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 632,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: +37,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 688,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: +73,4 Ft

Orbán Viktor

Orbán Viktor: Az ukránok minden vörös vonalat átléptek, de a magyarokat nem lehet megfenyegetni!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Erős reggel: az ukránok minden vörös vonalat átléptek, de a magyarokat nem lehet megfenyegetni. Folytatni akarják a háborút, ehhez joguk van – bár veszélybe sodorják ezzel egész Európát – üzente Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött videóban hétfőn.
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Azt mindannyian tudjuk, hogy a békének van akadálya. Az ukránok folytatni akarják a háborút, de ehhez joguk van – bár veszélybe sodorják ezzel egész Európát” – fejtette ki Orbán Viktor a Facebook-oldalán megjelent rövid videóban. Hozzátette: ennél nagyobb gond, hogy az európaiak ebben támogatják őket.
 

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján a budapesti Kossuth téren, 2026. március 15-én (Fotó: Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

Ha az európaiak nem állnának Ukrajna mögött, nem tudnák folytatni a háborút, már régen tárgyalások lennének, tűzszünet és béke.” 

Valójában Európa veri a háború tüzét, az amerikaiakkal szemben is. Ha ők jobb belátásra térnének, megérkezne a béke.”

Orbán Viktor: Indul a hajrá!

A vasárnapi Békemenetre utalva a miniszterelnök azt írta:

Tegnap erőt mutattunk a Békemeneten, április 12-én pedig meg fogjuk védeni Magyarországot. A Fidesz a biztos választás!”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!