Orbán Viktor: Az ukránok minden vörös vonalat átléptek, de a magyarokat nem lehet megfenyegetni!

„Azt mindannyian tudjuk, hogy a békének van akadálya. Az ukránok folytatni akarják a háborút, de ehhez joguk van – bár veszélybe sodorják ezzel egész Európát” – fejtette ki Orbán Viktor a Facebook-oldalán megjelent rövid videóban. Hozzátette: ennél nagyobb gond, hogy az európaiak ebben támogatják őket.



Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján a budapesti Kossuth téren, 2026. március 15-én (Fotó: Miniszterelnöki Komm. Főosztály/Kaiser Ákos)

Ha az európaiak nem állnának Ukrajna mögött, nem tudnák folytatni a háborút, már régen tárgyalások lennének, tűzszünet és béke.”

Valójában Európa veri a háború tüzét, az amerikaiakkal szemben is. Ha ők jobb belátásra térnének, megérkezne a béke.”