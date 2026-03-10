Orbán Viktor: Nincs szükségünk Ukrajnára az Európai Unióban

Orbán Viktor arra is kitért, hogy 2022-ben „már egyszer voltunk gázblokád alatt is”. Zelenszkijnek „nemcsak az olajblokádot írjuk a rovására a penetráns stílusát most zárójelbe téve – úgy kér, hogy követel, ez mifelénk nem szokás –”, de ő záratta le az Ukrajnán keresztül jövő vezetéket, amin Oroszországból kaptuk a gázt. Ennek akkor azért nem volt következménye a családok költségvetésére nézve, mert időközben délről kiépítettünk egy olyan vezetékláncot, hogy Ukrajnát elkerülve is képesek vagyunk orosz gázt felhozni Törökországon és a Balkánon keresztül Magyarországra.

Utalt arra, ha ezt nem tettük volna meg a krími háború után, amikor látható volt, hogy ez bekövetkezhet, „akkor már Magyarországon most is nagy bajok lennének”. Magyarország előtt két lehetőség állt, amikor az olajblokádot Zelenszkij bevezette. Az egyik, hogy tudomásul vesszük, hogy zsarolás van, és egyezkedünk, a másik, hogy csinálunk egy tervet, hogy ezt hogyan verjük vissza – hangoztatta.

„Az utóbbi mellett döntöttünk”, mert az ukránok nem mérlegelhetik, hogy átengedik-e az olajunkat, hanem az Európai Unióval kötött szerződésből fakadó kötelezettségük. Létezik egy társulási szerződés az Európai Unió és Ukrajna között, amelyben le van írva szó szerint, hogy Ukrajna nem veszélyeztetheti egyetlen európai uniós tagállam energiaellátását sem ukrán kormányzati döntéssel – hangsúlyozta.

„Mi tehát a jog talaján állunk, nekünk jogunk van ezt az olajat ott keresztülhozni”, ezért mi nem fogadjuk el, hogy valaki jogtalanságot követ el velünk szemben, majd azt mondja, hogy egyezkedjünk.

„De mi nem hülyék vagyunk, meg maflák, hanem magyarok”, ezért kigondoltunk egy tervet, amivel le fogjuk törni az ukrán olajblokádot, vagyis az Európai Unióban a következő időszakban „minden Ukrajna számára pozitív gazdasági döntést meg fogunk akadályozni egész addig, amíg újra nem nyitják az olajvezetéket” – nyomatékosította a miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának balatonfüredi állomásán, mellette Hegedűs Barbara, a Fidesz országgyűlési képviselője, képviselőjelöltje

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A kormányfő szavai szerint az EU majd átlépi a saját szabályait, ki fog bennünket cselezni és majd valamilyen megoldást talál, de fel vagyunk készülve arra, ha az ukránok összejátszanak Brüsszellel, akkor letörjük ezt az olajblokádot. Az ukránok nem ellenségeink és mi nem akarunk nekik rosszat – egyértelműsítette. Orbán Viktor emlékeztetett: az orosz és az ukrán oldalon hetente meghal vagy hadirokkanttá válik kilencezer ember, ez egy évben 400 ezer ember, az Európai Unió pedig 90 milliárd eurót ad, hogy még két évig folytatódjanak a harcok.

Az Európai Unió 800 ezer ember halálát és hadirokkantságát finanszírozza valójában, tehát ez egy brutális háború

– fogalmazott. A kormányfő kiemelte: senki sem kívánja Ukrajnának azt a szenvedést, amin keresztülmegy az ország, nekik „kell hely a nap alatt”, ezért Magyarország támogatja, hogy legyen az Európai Unióval és velünk is olyan kapcsolata, ami mindenkinek jó.