Úton Miskolcra: benzinkúton kávézott Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke közösségi oldalán osztott meg egy videót a benzinkúti megállóról. Orbán Viktor rákérdezett, hogy kevesebb vagy több-e a tankolás, amióta a kormány bevezette az üzemanyagokra vonatkozó védett árat. A töltőállomás kezelője erre azt válaszolta, hogy ugyanannyi, „benzinpánik” pedig nincs és nem is lesz.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond Miskolcon, március 21-én

Ezekben a városokban folytatja országjárását Orbán Viktor

A benzinkutas érdeklődésére a miniszterelnök elárulta, hogy Miskolc után Hódmezővásárhely, majd Kecskemét következik.

Szerintem itt Miskolcon nagy sikere lesz. Akinek esze van, az mind ott lesz”

– jegyezte meg a férfi.

A töltőállomás dolgozójának igaza lett, Orbán Viktort valóban hatalmas érdeklődés fogadta a nagyvárosban.