Úton Miskolcra: benzinkúton kávézott Orbán Viktor

Miskolc volt a miniszterelnök országjárásának szombati állomása. Úton a borsodi vármegyeszékhely felé Orbán Viktor betért kávézni egy benzinkútra, ahol szóba elegyedett az ott dolgozókkal.
Magyarország miniszterelnöke közösségi oldalán osztott meg egy videót a benzinkúti megállóról. Orbán Viktor rákérdezett, hogy kevesebb vagy több-e a tankolás, amióta a kormány bevezette az üzemanyagokra vonatkozó védett árat. A töltőállomás kezelője erre azt válaszolta, hogy ugyanannyi, „benzinpánik” pedig nincs és nem is lesz.
Ezekben a városokban folytatja országjárását Orbán Viktor
A benzinkutas érdeklődésére a miniszterelnök elárulta, hogy Miskolc után Hódmezővásárhely, majd Kecskemét következik.
Szerintem itt Miskolcon nagy sikere lesz. Akinek esze van, az mind ott lesz”
– jegyezte meg a férfi.
A töltőállomás dolgozójának igaza lett, Orbán Viktort valóban hatalmas érdeklődés fogadta a nagyvárosban.
