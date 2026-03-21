Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 728,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -113,8 Ft

Úton Miskolcra: benzinkúton kávézott Orbán Viktor

Miskolc volt a miniszterelnök országjárásának szombati állomása. Úton a borsodi vármegyeszékhely felé Orbán Viktor betért kávézni egy benzinkútra, ahol szóba elegyedett az ott dolgozókkal.
Magyarország miniszterelnöke közösségi oldalán osztott meg egy videót a benzinkúti megállóról. Orbán Viktor rákérdezett, hogy kevesebb vagy több-e a tankolás, amióta a kormány bevezette az üzemanyagokra vonatkozó védett árat. A töltőállomás kezelője erre azt válaszolta, hogy ugyanannyi, „benzinpánik” pedig nincs és nem is lesz.

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond Miskolcon, március 21-én
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Ezekben a városokban folytatja országjárását Orbán Viktor

A benzinkutas érdeklődésére a miniszterelnök elárulta, hogy Miskolc után Hódmezővásárhely, majd Kecskemét következik. 

Szerintem itt Miskolcon nagy sikere lesz. Akinek esze van, az mind ott lesz”

– jegyezte meg a férfi. 

A töltőállomás dolgozójának igaza lett, Orbán Viktort valóban hatalmas érdeklődés fogadta a nagyvárosban.

 

