95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

Orbán Viktor

Orbán Viktor minden magyarnak üzent - ez nagyon fontos!

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Nehéz időkben biztos kézzel kell vezetni Magyarországot. Ez a tapasztalat csak nálunk van meg – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának győri állomásán.
Orbán ViktorGyőrországgyűlési választás 2026Választás 2026országjárás

Orbán Viktor választási országjárása alkalmával Győrbe érkezett, ahol beszédet is tartott.

Országjárás, Orbán Viktor, OrbánViktor, OrbánViktorOrszágjárás, Győr, OrbánViktorGyőr , 2026.03.27.
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának győri állomásán, 2026. március 27-én Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök beszédében azt is kifejtette, hogy a világban egyre komolyabb háborúk dúlnak, és ennek hatására az energiaárak az egekbe szöktek, és a 2015-ös migrációs hullámhoz hasonló érheti el újra Magyarországot.

Ezzel mind szembe kell néznünk a következő négy évben!”

 – mutatott rá.

Ezért ma, ezekben a nehéz időkben elsősorban tapasztalatra és biztonságra van szükség. Nem a változásra, a kalandra, a kísérletezésre vagy a fiatalok ambíciójára. 

Én vállalom, ha támogatnak, hogy ezt meg is adom Magyarországnak!”

 – ígérte a kormányfő, majd hozzátette: 

Áll előttünk még két hét, és én ígérem önöknek, hogy fel fogom szántani az országot! Mindenhova elmegyek, és mindenkit meggyőzők, hogy jöjjenek április 12-én, szavazzanak a biztonságra, újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket!”

 

