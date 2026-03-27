Orbán Viktor minden magyarnak üzent - ez nagyon fontos!

Orbán Viktor választási országjárása alkalmával Győrbe érkezett, ahol beszédet is tartott.
A miniszterelnök beszédében azt is kifejtette, hogy a világban egyre komolyabb háborúk dúlnak, és ennek hatására az energiaárak az egekbe szöktek, és a 2015-ös migrációs hullámhoz hasonló érheti el újra Magyarországot.
Ezzel mind szembe kell néznünk a következő négy évben!”
– mutatott rá.
Ezért ma, ezekben a nehéz időkben elsősorban tapasztalatra és biztonságra van szükség. Nem a változásra, a kalandra, a kísérletezésre vagy a fiatalok ambíciójára.
Én vállalom, ha támogatnak, hogy ezt meg is adom Magyarországnak!”
– ígérte a kormányfő, majd hozzátette:
Áll előttünk még két hét, és én ígérem önöknek, hogy fel fogom szántani az országot! Mindenhova elmegyek, és mindenkit meggyőzők, hogy jöjjenek április 12-én, szavazzanak a biztonságra, újítsuk meg a háborúellenes szövetségünket!”