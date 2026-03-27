Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Lettország miniszterelnökének

Orbán Viktor kiemelte, 2025 decemberében azért járult hozzá Magyarország a megállapodáshoz, mert Ukrajna akkor még betartotta az EU-val kötött társulási megállapodásban lefektetett kötelezettségeit, és nem blokkolta az Oroszországból Magyarországra érkező olajszállítmányokat.
Orbán Viktor üzenete Evika Silina lett kormányfőnek
Sajnos Zelenszkij elnök azóta olajblokád alá vette Magyarországot, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a magyar gazdaság számára. A lett miniszterelnök nem kérheti tőlem, hogy egy olyan országnak nyújtott uniós hitelt támogassak, amely jogellenesen megváltoztatta a 2025. decemberi helyzetet”
– fogalmazott.
Hozzátette:
önnek ahelyett, hogy engem támad, Zelenszkij elnök ajtaján kellene kopogtatnia, hogy állítsa helyre a jogszerű állapotokat. Nekünk, magyaroknak nehéz megértenünk, hogy Lettország, szövetségesünk a NATO-ban és partnerünk az EU-ban, nem Magyarország mellett, hanem a szerződésszegő Ukrajna mellett áll ebben a kérdésben. Remélem, hogy ez az elhibázott és unfair politikai pozíciója a lojális együttműködés szellemében változni fog.”