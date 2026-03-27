Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

Evika Silina

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött Lettország miniszterelnökének

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lettország miniszterelnöke téved, Magyarország a 2025 decemberében kötött uniós megállapodás szerint jár el – írta Orbán Viktor Evika Silina lett kormányfőnek címezve az X-en. Lettország vezetője ugyanis nemtetszését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Magyarország vétójogával él az Ukrajnának szánt uniós támogatások blokkolásának ügyében.
Evika SilinaOrbán ViktorBarátság kőolajvezetékhitelUkrajna

Orbán Viktor kiemelte, 2025 decemberében azért járult hozzá Magyarország a megállapodáshoz, mert Ukrajna akkor még betartotta az EU-val kötött társulási megállapodásban lefektetett kötelezettségeit, és nem blokkolta az Oroszországból Magyarországra érkező olajszállítmányokat.

Orbán Viktor szerint Lettország kormányfője téved (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Orbán Viktor üzenete Evika Silina lett kormányfőnek

Sajnos Zelenszkij elnök azóta olajblokád alá vette Magyarországot, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a magyar gazdaság számára. A lett miniszterelnök nem kérheti tőlem, hogy egy olyan országnak nyújtott uniós hitelt támogassak, amely jogellenesen megváltoztatta a 2025. decemberi helyzetet”

– fogalmazott.

Hozzátette: 

önnek ahelyett, hogy engem támad, Zelenszkij elnök ajtaján kellene kopogtatnia, hogy állítsa helyre a jogszerű állapotokat. Nekünk, magyaroknak nehéz megértenünk, hogy Lettország, szövetségesünk a NATO-ban és partnerünk az EU-ban, nem Magyarország mellett, hanem a szerződésszegő Ukrajna mellett áll ebben a kérdésben. Remélem, hogy ez az elhibázott és unfair politikai pozíciója a lojális együttműködés szellemében változni fog.”


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!