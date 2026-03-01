Orbán Viktor üzent Von der Leyenéknek! – ezt a videót mindenkinek látnia kell!

A miniszterelnök egy különleges videóval üzent Ursula von der Leyennek, amelyben Orbán Viktor felhívja az Európai Bizottság elnökének a figyelmét többek között arra, hogy el a kezekkel a magyar rezsicsökkentéstől és a magyar szuverenitástól is.

Vágólapra másolva!

Orbán Viktor egy különleges videóval üzent Ursula von der Leyennek. Orbán Viktor üzent Von der Leyennek

Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet A miniszterelnök felhívja az Európai Bizottság elnökének a figyelmét többek között arra, hogy el a kezekkel a magyar rezsicsökkentéstől és a magyar szuverenitástól is.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!