Egyre feszültebb a helyzet a Hormuzi-szorosban: ebből nagy baj lehet!

Orbán Viktor

Orbán Viktor üzent Von der Leyenéknek! – ezt a videót mindenkinek látnia kell!

18 perce
Olvasási idő: 2 perc
A miniszterelnök egy különleges videóval üzent Ursula von der Leyennek, amelyben Orbán Viktor felhívja az Európai Bizottság elnökének a figyelmét többek között arra, hogy el a kezekkel a magyar rezsicsökkentéstől és a magyar szuverenitástól is.
Orbán Viktor Választás 2026 magyar szuverenitás Ursula von der Leyen rezsicsökkentés

Orbán Viktor egy különleges videóval üzent Ursula von der Leyennek.

Orbán Viktor üzent Von der Leyennek
Orbán Viktor üzent Von der Leyennek
Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet

A miniszterelnök felhívja az Európai Bizottság elnökének a figyelmét többek között arra, hogy el a kezekkel a magyar rezsicsökkentéstől és a magyar szuverenitástól is.

