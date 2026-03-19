Orbán Viktor Brüsszelből üzent Zelenszkijnek: Ez nem játék

Orbán Viktor a közösségi oldalán tette közzé azt a brüsszeli EU csúcs közben tett nyilatkozatát, amelyben a kormányfő egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkij ukrán elnöknek az olajblokáddal kapcsolatban.

Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcs helyszínén, a sajtó képviselőinek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Magyarország számára az energiaszállítás kérdése nem egy politikai ügy, hanem létkérdés. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI



Orbán Viktor szerint Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy az energiaszállítás az nem játék

A kormányfő határozottan fogalmazott, amikor az Ukrajna felől érkező olajszállítások helyzetéről beszélt.

Ez nem játék! Nekünk az olcsó olaj létkérdés”

- mondta, hozzátéve, hogy Magyarország továbbra is várja az energiaszállítások helyreállítását.

Orbán Viktor a nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy az ukrán elnöknek meg kell értenie a helyzet súlyát.

Zelenszkijnek meg kell értenie, hogy ez nem játék. Ez a magyarok számára létkérdés”

- fogalmazott, majd kiemelte, hogy a jelenlegi helyzetben minden más vonatkozás másodlagos.

Mi az olajat várjuk. Minden más dolog csak tündér mese”

- mondta, arra utalva, hogy a legfontosabb feladat a szállítások biztosítása.

Orbán Viktor arra is figyelmeztetett, hogy az olajhiány súlyos gazdasági következményekkel járna.

Ha nem jutunk hozzá ehhez az olajhoz, akkor a magyar háztartások és a vállalatok csődbe mennek”

- jelentette ki a miniszterelnök, hogy aztán az üzenete végén ismét hangsúlyozza, Magyarország számára nem egy politikai ügy az energiakérdés.

Ez nem egy vicc, ez nem egy politikai játék”

- mondta Orbán Viktor.