Orbán Viktor válaszolt Zelenszkij fenyegetésére

„Nem rólam van itt szó, hanem Magyarországról” – reagált Orbán Viktor arra a kérdésre, mit gondol Volodimir Zelenszkij életveszélyes fenyegetéséről.

A miniszterelnök súgy fogalmazott: jelenleg éles helyzet alakult ki, mert az ukránok akadályozzák az orosz kőolaj Magyarországra jutását a Barátság vezetéken keresztül. Hangsúlyozta, hogy

az érintett kőolaj Magyarország tulajdona, amelynek Ukrajnán keresztül kellene eljutnia az országba.

A kormányfő szerint az ukrán fél ebben az ügyben nem tehet szívességet és nem is alkudozhat, mert az Európai Unióval kötött megállapodások alapján köteles biztosítani a szállítást. Mint mondta, Kijev ehelyett zsarolással próbál nyomást gyakorolni Magyarországra.

Orbán Viktor: Magyarország nem enged a zsarolásnak

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem enged a zsarolásnak, és meg fogja mutatni, hogy az országot nem lehet kényszeríteni. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

a kormány minden rendelkezésre álló politikai és pénzügyi eszközt be fog vetni annak érdekében, hogy megszüntesse az olajblokádot.

A kormányfő hozzátette: katonai eszközök alkalmazása szóba sem kerül, mert Magyarország a béke oldalán áll. Ugyanakkor minden lehetséges politikai eszközzel fel kíván lépni annak érdekében, hogy biztosítsa az energiaszállítást.

Orbán Viktor szerint az energia kérdése nem pusztán külpolitikai ügy, hanem a magyar családok mindennapi megélhetését érinti.

Mint fogalmazott, ha Magyarország nem védi meg magát az ukrán zsarolással szemben, annak a magyar emberek fizetnék meg az árát.

A miniszterelnök hangsúlyozta: a kormány ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy letörje az olajblokádot, és biztosítsa Magyarország energiaellátását. Orbán Viktor végül kijelentette: semmilyen fenyegetés, még életveszélyes fenyegetések sem térítik el attól, hogy megvédje a magyar családok érdekeit és fellépjen az ukrán nyomásgyakorlással szemben.