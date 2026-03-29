Orbán Viktor: Most nem a kockáztatás ideje van

Orbán Viktor ismételten arra hívta fel a figyelmet, hogy ma olyan világban élünk, amikor csak a biztosra szabad menni. „Most nem a kockáztatás ideje van.”

Orbán Viktor: Van még elég golyó a tárban

A miniszterelnök azt is megállapította, hogy az emberek inkább egymást közt szeretik megbeszélni a dolgaikat, ezért arra bíztat mindenkit,

Beszéljenek a szomszédjaikkal, a munkatársaikkal, a családtagjaikkal, és a következő két hétben mindenkinek mondják el, mi a tétje ennek a választásnak.”

A következő kormánynak állítása szerint egyszerre kell majd megküzdeni a háborúval, a közel-keleti háború miatti olajválsággal, és az ukrán zsarolással.

Kellő szerénységgel mondom, a Fidesz KDNP-n kívül senkit sem látunk, akinek lenne elegendő tapasztalata, hogy ezzel meg tudjon birkózni.”

Orbán Viktor megígérte, hogy van még tartalék a kormánypártban, és ki fog tartani a következő négy évre is.