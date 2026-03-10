Hírlevél
Orbán Viktor Várpalota polgármesterével tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Hegedűs Barbara Veszprém vármegye 02. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában tárgyalt Campanari-Talabér Mártával, Várpalota polgármesterével - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Az egyeztetésen áttekintették a város elmúlt négy évének teljesítményét, a városban és térségében megvalósult fejlesztéseket, és egyeztették a következő kormányzati ciklusra vonatkozó terveket.

