Orbán Viktor Várpalota polgármesterével tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök kedden Hegedűs Barbara Veszprém vármegye 02. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában tárgyalt Campanari-Talabér Mártával, Várpalota polgármesterével - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Az egyeztetésen áttekintették a város elmúlt négy évének teljesítményét, a városban és térségében megvalósult fejlesztéseket, és egyeztették a következő kormányzati ciklusra vonatkozó terveket.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!