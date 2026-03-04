Tényfeltáró Bizottság alakult a Barátság-vezeték vizsgálatára – Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülése után

A kormányfő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Védelmi Tanács áttekintette a közel-keleti háború és az ukrán olajblokád következményeit. Orbán Viktor szerint egy ilyen helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb, ezért a testület folyamatosan ülésezik, és szükség esetén további intézkedéseket hoz.
Megerősített védelem az energetikai létesítményeknél
A miniszterelnök szerint a közel-keleti konfliktus miatt Európában nőtt a terrorfenyegetettség, ezért Magyarországon is fokozzák a biztonsági intézkedéseket, a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét növelik.
Utasítottam a rendvédelmi szerveket, hogy a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a legszigorúbban lépjenek fel.”
Kiemelt figyelmet fordítanak a kritikus energetikai infrastruktúrára is. Orbán Viktor közölte, hogy a hadsereg már 75 helyszínen vonult fel az energetikai létesítmények védelmében, mert a magyar energiarendszer biztonsága kulcskérdés a jelenlegi nemzetközi helyzetben.
Tényfeltáró bizottság vizsgálja a Barátság-vezetéket
A Védelmi Tanács döntése alapján Czepek Gábor államtitkár vezetésével tényfeltáró bizottság alakul, amelynek feladata, hogy a helyszínen vizsgálja meg a Barátság kőolajvezeték állapotát.
A kormányfő továbbá határozottan felszólította Zelenszkijt:
Követeljük Zelenszkij elnöktől, hogy az ellenőreinket engedje be Ukrajnába, és tegye lehetővé a vezeték vizsgálatát.”
Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem enged a zsarolásnak, és mindent megtesz az energiaszállítások helyreállításáért. A miniszterelnök szerint a helyzet rendezéséig a kormány kész blokkolni az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket is, amíg nem biztosított a Magyarországot érintő olajszállítások újraindítása.