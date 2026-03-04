Hírlevél
Orbán Viktor

Tényfeltáró Bizottság alakult a Barátság-vezeték vizsgálatára – Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülése után

4 perce
A Védelmi Tanács rendkívüli ülésén döntések születtek a terrorfenyegetés és az ukrán olajblokád miatt szükséges lépésekről – jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte: szigorúan fellépnek a szélsőséges iszlamista csoportok ellen, megerősítették a kritikus energetikai infrastruktúra védelmét, és tényfeltáró bizottságot állítanak fel a Barátság kőolajvezeték vizsgálatára.
Orbán ViktorkőolajszállításVálasztás 2026Tényfeltáró BizottságBarátság kőolajvezetékVédelmi Tanács

A kormányfő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Védelmi Tanács áttekintette a közel-keleti háború és az ukrán olajblokád következményeit. Orbán Viktor szerint egy ilyen helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb, ezért a testület folyamatosan ülésezik, és szükség esetén további intézkedéseket hoz.

Orbán Viktor
Tényfeltáró bizottság alakul, amelynek feladata, hogy a helyszínen vizsgálja meg a Barátság kőolajvezeték állapotát – mondta Orbán Viktor  (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Megerősített védelem az energetikai létesítményeknél

A miniszterelnök szerint a közel-keleti konfliktus miatt Európában nőtt a terrorfenyegetettség, ezért Magyarországon is fokozzák a biztonsági intézkedéseket, a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét növelik. 

Utasítottam a rendvédelmi szerveket, hogy a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a legszigorúbban lépjenek fel.” 

Kiemelt figyelmet fordítanak a kritikus energetikai infrastruktúrára is. Orbán Viktor közölte, hogy a hadsereg már 75 helyszínen vonult fel az energetikai létesítmények védelmében, mert a magyar energiarendszer biztonsága kulcskérdés a jelenlegi nemzetközi helyzetben.

Tényfeltáró bizottság vizsgálja a Barátság-vezetéket

A Védelmi Tanács döntése alapján Czepek Gábor államtitkár vezetésével tényfeltáró bizottság alakul, amelynek feladata, hogy a helyszínen vizsgálja meg a Barátság kőolajvezeték állapotát. 

A kormányfő továbbá határozottan felszólította Zelenszkijt:

Követeljük Zelenszkij elnöktől, hogy az ellenőreinket engedje be Ukrajnába, és tegye lehetővé a vezeték vizsgálatát.” 

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nem enged a zsarolásnak, és mindent megtesz az energiaszállítások helyreállításáért. A miniszterelnök szerint a helyzet rendezéséig a kormány kész blokkolni az Ukrajna számára fontos uniós döntéseket is, amíg nem biztosított a Magyarországot érintő olajszállítások újraindítása.

