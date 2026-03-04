Tényfeltáró Bizottság alakult a Barátság-vezeték vizsgálatára – Orbán Viktor a Védelmi Tanács ülése után

A kormányfő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Védelmi Tanács áttekintette a közel-keleti háború és az ukrán olajblokád következményeit. Orbán Viktor szerint egy ilyen helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb, ezért a testület folyamatosan ülésezik, és szükség esetén további intézkedéseket hoz.

Tényfeltáró bizottság alakul, amelynek feladata, hogy a helyszínen vizsgálja meg a Barátság kőolajvezeték állapotát – mondta Orbán Viktor (Forrás: Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Megerősített védelem az energetikai létesítményeknél

A miniszterelnök szerint a közel-keleti konfliktus miatt Európában nőtt a terrorfenyegetettség, ezért Magyarországon is fokozzák a biztonsági intézkedéseket, a rendőrök és katonák közterületi jelenlétét növelik.

Utasítottam a rendvédelmi szerveket, hogy a szélsőséges iszlamista csoportokkal összefüggésbe hozható személyekkel szemben a legszigorúbban lépjenek fel.”

Kiemelt figyelmet fordítanak a kritikus energetikai infrastruktúrára is. Orbán Viktor közölte, hogy a hadsereg már 75 helyszínen vonult fel az energetikai létesítmények védelmében, mert a magyar energiarendszer biztonsága kulcskérdés a jelenlegi nemzetközi helyzetben.