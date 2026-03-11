Orbán Viktor: Ez ennyi – marad a védett üzemanyagár

A kormány szerint stabilak maradnak az árak

A miniszterelnök röviden összefoglalta a helyzetet, és jelezte, hogy a jelenlegi árszint marad érvényben.

Ennyi volt tegnap, ennyi ma, ennyi lesz holnap is”

– szögezte le, vagyis a kormány nem engedi, hogy az üzemanyag ára a meghatározott szint fölé emelkedjen. A jelenlegi szabályozás szerint a maximált árak a következők:

Benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

Egy régi tankolási történetet is felidézett

A videó hangulatát egy személyes történettel is oldotta a miniszterelnök.

Volt olyan egyszer, képzeljék el, hogy benzint tankoltam a dízelbe. Nem indult el. Látta egy ember, hogy szerencsétlenkedek – egy kamionos, aki viszont szakmabeli volt. Kisegített. Szívni nekem kellett a csövet, hogy én nyeljem az elejét”

– idézte fel. A miniszterelnök az autó megtankolásának végeztével így zárt: