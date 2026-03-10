Orbán Viktor: A védett üzemanyagárral megvédi a kormány a magyar családokat az ukrán olajblokád idején

Az európai energiaválság hatásairól és a kormány válaszlépéseiről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor: A kormány célja, hogy a kialakult helyzetben is megvédje a magyar gazdaság szereplőit és a családokat az energiapiaci sokkhatásoktól
A kormányfő hangsúlyozta, hogy a kontinensen kialakult energiapiaci nehézségeket Magyarországon az ukrán olajblokád még tovább súlyosbítja.
Energiaválság van Európában, amit nálunk az ukrán olajblokád tesz még nehezebbé”
- fogalmazott bejegyzésében a miniszterelnök.
Orbán Viktor kiemelte, hogy a kormány célja, hogy a kialakult helyzetben is megvédje a magyar gazdaság szereplőit és a családokat az energiapiaci sokkhatásoktól. Ennek érdekében vezették be a védett üzemanyagár rendszerét.
Magyarországon megvédjük a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat. Ezért vezettük be a védett árat a benzinre és a gázolajra”
- írta Orbán Viktor.
A miniszterelnök bejegyzésében összehasonlította a magyar és az osztrák üzemanyagárakat is, hangsúlyozva, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően Magyarországon jelenleg alacsonyabb árakkal lehet találkozni a kutakon.
A közölt adatok szerint:
Benzin:
- Ausztria: 665 Ft
- Magyarország: 595 Ft
Dízel:
- Ausztria: 754 Ft
- Magyarország: 615 Ft
A kormány álláspontja szerint a védett ár bevezetése hozzájárul ahhoz, hogy az energiaválság idején is stabil maradjon az üzemanyag-ellátás, miközben a lakosság és a gazdaság szereplői elkerülhetik a drasztikus áremelkedéseket.