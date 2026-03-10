Orbán Viktor: A védett üzemanyagárral megvédi a kormány a magyar családokat az ukrán olajblokád idején

Az európai energiaválság hatásairól és a kormány válaszlépéseiről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök.

A miniszterelnök arra hívja fel a figyelmet, hogy az európai energiaválságot Magyarországon az ukrán olajblokád tovább súlyosbítja. Orbán Viktor ugyanakkor azt is közölte, hogy a kormány a védett üzemanyagár bevezetésével megvédi a magyar családokat, fuvarozókat, gazdákat és vállalkozásokat az olajválság negatív hatásaitól. Fotó: Lapis Renáta

Orbán Viktor: A kormány célja, hogy a kialakult helyzetben is megvédje a magyar gazdaság szereplőit és a családokat az energiapiaci sokkhatásoktól

A kormányfő hangsúlyozta, hogy a kontinensen kialakult energiapiaci nehézségeket Magyarországon az ukrán olajblokád még tovább súlyosbítja.

Energiaválság van Európában, amit nálunk az ukrán olajblokád tesz még nehezebbé”

- fogalmazott bejegyzésében a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a kormány célja, hogy a kialakult helyzetben is megvédje a magyar gazdaság szereplőit és a családokat az energiapiaci sokkhatásoktól. Ennek érdekében vezették be a védett üzemanyagár rendszerét.

Magyarországon megvédjük a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat. Ezért vezettük be a védett árat a benzinre és a gázolajra”

- írta Orbán Viktor.

A miniszterelnök bejegyzésében összehasonlította a magyar és az osztrák üzemanyagárakat is, hangsúlyozva, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően Magyarországon jelenleg alacsonyabb árakkal lehet találkozni a kutakon.

A közölt adatok szerint:

Benzin:

Ausztria: 665 Ft

Magyarország: 595 Ft

Dízel:

Ausztria: 754 Ft

Magyarország: 615 Ft

A kormány álláspontja szerint a védett ár bevezetése hozzájárul ahhoz, hogy az energiaválság idején is stabil maradjon az üzemanyag-ellátás, miközben a lakosság és a gazdaság szereplői elkerülhetik a drasztikus áremelkedéseket.