Orbán Viktor: Azért vettem nyakamba az országot, hogy mindenkibe bátorságot öntsek

Orbán Viktor beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukránok között vannak olyanok, akik minden nap fenyegetést küldenek Magyarországra. Az elnökük olajblokádot vezetett be az országgal szemben.

Orbán Viktor Nagykanizsán Forrás: Facebook/Orbán Balázs

A kormányfő azt is kifejtette, hogy már a külföldi titkosszolgálatok is beavatkoznak a választási kampányba, lehallgatják a külügyminisztert, és mindent elkövetnek, hogy egy ukránbarát kormány jöjjön létre a Tisza Párt vezetésével.

Orbán Viktor azonban azt kéri mindenkitől, hogy álljon ellen a megfélemlítésnek, és a zsarolásnak.

Ahogy II. János Pál mondta, „ne féljetek”, hát nem is félünk, nem félünk, és nem is fogunk megijedni!”

– idézte fel a néhai pápa szavait.

A miniszterelnök kijelentette, hogy ezért folytatja ezt az egész országjárást, mert hisz benne, hogy vannak még rajta kívül olyanok, akiknek szintén szenvedélyük Magyarország, ők is kiállnak a hazánkért.