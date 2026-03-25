Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

orbán viktor

Orbán Viktor: Azért vettem nyakamba az országot, hogy mindenkibe bátorságot öntsek

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Visszafogottan, de kellő erővel üzenjük meg, hogy bennünket nem lehet megfélemlíteni, bennünket nem lehet megzsarolni – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának nagykanizsai állomásán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktortisza pártmagyarországVálasztás 2026Ukrajna

Orbán Viktor beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukránok között vannak olyanok, akik minden nap fenyegetést küldenek Magyarországra. Az elnökük olajblokádot vezetett be az országgal szemben.

Orbán Viktor Nagykanizsán
Orbán Viktor Nagykanizsán Forrás: Facebook/Orbán Balázs

A kormányfő azt is kifejtette, hogy már a külföldi titkosszolgálatok is beavatkoznak a választási kampányba, lehallgatják a külügyminisztert, és mindent elkövetnek, hogy egy ukránbarát kormány jöjjön létre a Tisza Párt vezetésével.

Orbán Viktor azonban azt kéri mindenkitől, hogy álljon ellen a megfélemlítésnek, és a zsarolásnak.  

Ahogy II. János Pál mondta, „ne féljetek”, hát nem is félünk, nem félünk, és nem is fogunk megijedni!”

 – idézte fel a néhai pápa szavait.

A miniszterelnök kijelentette, hogy ezért folytatja ezt az egész országjárást, mert hisz benne, hogy vannak még rajta kívül olyanok, akiknek szintén szenvedélyük Magyarország, ők is kiállnak a hazánkért.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!