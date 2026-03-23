Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el Szijjártó Péter lehallgatásának ügyében

Vizsgálatot rendelt el Orbán Viktor a Szijjártó Péter lehallgatásáról szóló információk miatt. A miniszterelnök az igazságügyi minisztert utasította az ügy kivizsgálására.
Vizsgálatot rendelt el Szijjártó Péter lehallgatása ügyében Orbán Viktor. A miniszterelnök a közösségi oldalán közölte, hogy az igazságügyi minisztert kérte fel az információk haladéktalan kivizsgálására.

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának legjobb képei
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond országjárásának miskolci állomásán, a Szent István téren 2026. március 21-én
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Egy kormánytag lehallgatása súlyos támadás Magyarország ellen. Utasítottam az igazságügyi minisztert, hogy a Szijjártó Péter lehallgatásával kapcsolatos információkat haladéktalanul vizsgálja ki

– írta Orbán Viktor.

Az ügy előzménye, hogy sajtóértesülések szerint egy kiszivárgott hangfelvétel alapján külföldi titkosszolgálatok figyelhették meg a magyar külügyminisztert. A felvételen állítólag Panyi Szabolcs újságíró beszél arról, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós tagállam állami szervével, amelynek megadta Szijjártó Péter telefonszámát.

A beszámolók szerint a felvételen arról is szó esik, hogy a külföldi szolgálat így hozzáférhetett a magyar külügyminiszter telefonforgalmával kapcsolatos adatokhoz.

Az ügyben Orbán Anita neve is felmerült, akit a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjeként emlegetnek. A hanganyag alapján az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll a politikussal, és szakmai kérdésekben is segíti.

Orbán Viktor a bejegyzésében azt hangsúlyozta: a kormány számára kiemelten fontos, hogy minden, a magyar államot érintő biztonsági kockázatot kivizsgáljanak. A miniszterelnök ezért rendelte el a vizsgálatot a Szijjártó Péter lehallgatása ügyében.

 

