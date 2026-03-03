Orbán Viktor bekeményít: felszólította Von der Leyent, tegyen a Barátság vezeték újraindításáért

Orbán Viktor közösségi oldalán reagált Volodimir Zelenszkij kijelentéseire, amelyeket cinikusnak és elfogadhatatlannak nevezett. A miniszterelnök szerint az ukrán államfő úgy vár hálát Magyarországtól, hogy közben elzárva tartja az ország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú vezetéket.

Orbán Viktor felszólította arra Ursula von der Leyent, hogy az Európai Unió szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát kötelezik az olajszállításra (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Brüsszelt is lépésre szólította fel

A kormányfő levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez, Ursula von der Leyenhez, és arra kérte: az Európai Unió szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát kötelezik a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Kijev nem hagyhatja figyelmen kívül az uniós vállalásait. A miniszterelnök világossá tette az álláspontját: