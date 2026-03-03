Orbán Viktor bekeményít: felszólította Von der Leyent, tegyen a Barátság vezeték újraindításáért

Orbán Viktor közösségi oldalán reagált Volodimir Zelenszkij kijelentéseire, amelyeket cinikusnak és elfogadhatatlannak nevezett. A miniszterelnök szerint az ukrán államfő úgy vár hálát Magyarországtól, hogy közben elzárva tartja az ország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú vezetéket.
Brüsszelt is lépésre szólította fel
A kormányfő levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez, Ursula von der Leyenhez, és arra kérte: az Európai Unió szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát kötelezik a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Kijev nem hagyhatja figyelmen kívül az uniós vállalásait. A miniszterelnök világossá tette az álláspontját:
Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni.”
A bejegyzés egyértelmű jelzés Brüsszel felé is: Magyarország kész élni vétójogával, amennyiben az energetikai megállapodások betartása nem történik meg.