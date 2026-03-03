Orbán Viktor bekeményít: felszólította Von der Leyent, tegyen a Barátság vezeték újraindításáért

Hírlevél
Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij elnök arcátlan választ adott

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az ukrán elnök cinikus választ adott a Barátság kőolajvezeték újraindítását sürgető magyar javaslatra, ami újabb diplomáciai hullámokat vetett Brüsszelben és Budapesten. Orbán Viktor ezért kedden levélben szólította fel Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, hogy szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására kötelezik.
Orbán ViktorVálasztás 2026ZelenszkijBarátság kőolajvezetékUrsula von der Leyen

Orbán Viktor közösségi oldalán reagált Volodimir Zelenszkij kijelentéseire, amelyeket cinikusnak és elfogadhatatlannak nevezett. A miniszterelnök szerint az ukrán államfő úgy vár hálát Magyarországtól, hogy közben elzárva tartja az ország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú vezetéket.

Orbán Viktor
Orbán Viktor felszólította arra Ursula von der Leyent, hogy az Európai Unió szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát kötelezik az olajszállításra (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Brüsszelt is lépésre szólította fel

A kormányfő levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez, Ursula von der Leyenhez, és arra kérte: az Európai Unió szerezzen érvényt azoknak a megállapodásoknak, amelyek Ukrajnát kötelezik a Barátság kőolajvezetéken érkező olaj továbbítására. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Kijev nem hagyhatja figyelmen kívül az uniós vállalásait. A miniszterelnök világossá tette az álláspontját: 

Ameddig Zelenszkij elnök nem tér vissza a józan ész és a normalitás talajára, addig egyetlen Ukrajna számára kedvező döntést sem fogunk támogatni.”

Orbán Viktor: Nem nevethet Zelenszkij a végén!

A bejegyzés egyértelmű jelzés Brüsszel felé is: Magyarország kész élni vétójogával, amennyiben az energetikai megállapodások betartása nem történik meg.

 

