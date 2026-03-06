Orbán Viktor kijelentette: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon

Orbán Viktor határozottan kijelentette, hogy őt nem lehet semmiféle fenyegetéssel megfélemlíteni.

A miniszterelnök nem fog megfutamodni az ukrán fenyegetések miatt (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor: Én csak útban vagyok

Világossá tette: Zelenszkij elnök az egész országot sakkban próbálja tartani, a fenyegetés pedig nem csak személy szerint neki szól, hanem Magyarországnak. A stresszes szituáció ellenére a miniszterelnök elmondta: jól aludt, nem lehet megfélemlíteni őt semmilyen aljas eszközzel.

Az ukrán elnök azért zsarol, mert ukránbarát kormányt akar látni, én pedig egész egyszerűen útban vagyok. Én viszont mindig ki fogok állni Magyarország és a magyarok érdekei mellett”

– jelentette ki.