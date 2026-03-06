Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rálőttek a Fidesz aktivistájára – Orbán Viktor is megszólalt

Fontos

Ettől félt a világ: Putyin megtette, amitől mindenki tartott

Orbán Viktor

Orbán Viktor kijelentette: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon

Tegnap, 8:50
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Arról kérdezték a miniszterelnököt, hogyan aludt, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálos fenyegetést küldött neki. Orbán Viktor egyértelműen nem csüggedt; azt is kifejtette, pontosan mi Ukrajna célja a fenyegetéssel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán ViktorBarátság kőolajvezetékhalálos fenyegetésUkrajnaVolodimir Zelenszkij

Orbán Viktor határozottan kijelentette, hogy őt nem lehet semmiféle fenyegetéssel megfélemlíteni. 

A miniszterelnök nem fog megfutamodni az ukrán fenyegetések miatt (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
A miniszterelnök nem fog megfutamodni az ukrán fenyegetések miatt (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor: Én csak útban vagyok

Világossá tette: Zelenszkij elnök az egész országot sakkban próbálja tartani, a fenyegetés pedig nem csak személy szerint neki szól, hanem Magyarországnak. A stresszes szituáció ellenére a miniszterelnök elmondta: jól aludt, nem lehet megfélemlíteni őt semmilyen aljas eszközzel.

Az ukrán elnök azért zsarol, mert ukránbarát kormányt akar látni, én pedig egész egyszerűen útban vagyok. Én viszont mindig ki fogok állni Magyarország és a magyarok érdekei mellett”

– jelentette ki.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!