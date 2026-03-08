Orbán Viktor: Zelenszkij minden határt átlépve fenyegetődzik, útban van neki a magyar kormány

„A szabadság őrvárosában, Debrecenben tartottunk tegnap háborúellenes gyűlést. És valóban nagy volt, nagyon nagy volt, még a Holdról is látszott” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor újabb hírt szállít – Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor azt írta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök minden határt átlépve fenyegetődzik. A miniszterelnök úgy fogalmazott: útban van a magyar nemzeti kormány, ezért

el akarják takarítani, hogy az áprilisi választáson Magyarországon egy ukránbarát kormány alakuljon, amely teljesíti Ukrajna követeléseit.”

Hangsúlyozta, a magyar kabinet nem tesz eleget az ukrán követeléseknek, és a jövőben sem fog. Példaként említette, hogy Magyarország nem válik le az orosz energiáról, nem támogatja Ukrajnát a háborúban, és nem támogatja az ukrán uniós csatlakozást sem.

A miniszterelnök az ukrán döntést, hogy elzárják a Barátság kőolajvezetéket, „állami banditizmusnak” nevezte.

Orbán Viktor szerint a vezeték működését nem műszaki hiba akadályozza, hanem politikai döntés áll a háttérben.

Szerinte Ukrajna nem tartja be a nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségeit, és ezzel Magyarországot próbálja zsarolni. A kormányfő úgy fogalmazott:

hamarabb fognak kifogyni az ukránok a pénzből, mint mi az olajból”.

A kormányfő kiemelte, az olcsó orosz gáz és a rezsicsökkentés nélkül a magyar családok egy átlagos havi fizetésüket veszítenék el. Arról is írt, hogy Magyarország az elmúlt években olyan vezetékhálózatot épített ki, amely délről kerüli el Ukrajnát, és biztosítja az ország gázellátását.

Orbán Viktor hírlevelében a Tisza Pártot is bírálta. Szerinte a párt leállítaná a nemzeti kormány gazdaságpolitikáját, amely a családoknak juttatja vissza azt a pénzt, amelyet a nagy multinacionális vállalatoktól vontak el. A kormányfő azt állította, hogy a Tisza Párt programja a multik érdekeit szolgálná.

A Shell delegált energetikai miniszterjelöltet a Tiszának! A Shell degeszre keresi magát a háborús helyzeten”

– hívta fel a figyelmet.

Orbán Viktor szerint a következő négy év kulcsszava a biztonság és a kimaradás lesz. Úgy látja, hogy Európában nőni fog a háborús veszély, ezért szerinte erős kormányra van szükség, amely biztosítani tudja, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból.