Orbán Viktor

Orbán Viktor: Zelenszkij hívja vissza a vérebeit

A miniszterelnök a leghatározottabban elutasít minden a magyar belpolitikát érintő külső befolyásolási kísérletet. Orbán Viktor szerint Ukrajna titkosszolgálati eszközökkel próbálhatja befolyásolni a választásokat, ezt azonban Magyarország nem fogja elfogadni.
Orbán Viktor a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarországot külső beavatkozási kísérletek érik a választási időszakban.

Orbán Viktor: Magyarország meg fogja védeni szuverenitását
A kormányfő hangsúlyozta:

Nem fogadjuk el, hogy ukrán manipulációkkal akarják befolyásolni a magyar választás eredményét.”

Orbán Viktor szerint az ukrán fél nemcsak politikai nyomásgyakorlással él, hanem titkosszolgálati műveleteket is végrehajthat Magyarország területén. Ezek a tevékenységek több területet is érintenek.

Az ukránok nem viccelnek, titkosszolgálati műveleti terepet csináltak Magyarországról”

- fogalmazott.

A miniszterelnök szerint ezek az akciók kiterjednek a politikai életre és a médiára is. Mint mondta, ukrán szereplők „beszervezték magukat” különböző politikai és társadalmi körökbe, köztük pártokhoz és újságírókhoz is.

A kormányfő a bejegyzésében külön kiemelte a Tisza Pártot, amely szerinte az egyik leginkább érintett ezekben a folyamatokban.

Orbán Viktor közölte, hogy az ügyben közvetlenül is lépett és felszólította Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy hagyjon fel ezekkel a tevékenységekkel.

Ma reggel felszólítottam Zelenszkij elnök urat, ezt azonnal adja abba, és a vérebeit hívja haza Ukrajnába”

- mondta a miniszterelnök, aki egyúttal a magyar szuverenitás fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy a választások eredményéről kizárólag a magyar emberek dönthetnek.

Több tiszteletet Magyarországnak, majd mi eldöntjük, hogy milyen kormányt akarunk”

- zárta bejegyzését Orbán Viktor.

 

