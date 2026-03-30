Orbán Viktor: Zelenszkij elindul a magyar választáson

– Ma az ukránok akarnak és segítenek leginkább minden ellenzéki törekvést, a DK-t is egyébként azért, hogy ukránbarát kormány alakuljon Magyarországon. Zelenszkij elindul a magyar választáson, azt látom a hírekből, hogy még az amerikai elnökválasztásba is küldtek Ukrajnából pénzt – közölte Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktort a rossz idő ellenére lelkes tömeg fogadta Békéscsabán

Lassan Zelenszkij minden választáson szeret elindulni, kivéve a sajátján.

– A Magyarországon megállított aranykonvoj miatti nyomozásnál is kiderült, hogy Ukrajnába küldtek vissza pénzt Nyugat-Európába Magyarországon keresztül. Vajon egy Cores nyomorult, szegény ország miért küld vissza pénzeket? Amikor mindenki másnak oda kell adnia a sajátját. Akármit is mond a Tisza. Tisza egyenlő ukránbarát kormányzás Magyarországon, s az egyenlő a magyar emberek kizsebelésével, ezért erre nemet kell mondanom – jelentette ki a miniszterelnök.