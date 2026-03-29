Orbán Viktor: Zelenszkij nem fog kormányt alakítani Magyarországon

Orbán Viktor a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar választók dönthetnek, és ebbe külső erők nem szólhatnak bele.

A miniszterelnök ismét határozottan kiállt amellett, hogy külső szereplők nem befolyásolhatják a magyar választások kimenetelét. Orbán Viktor szerint a magyarok többsége a stabilitás és a kiszámíthatóság mellett dönt majd. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI



Orbán Viktor: Mi vagyunk többen, és győzni fogunk!

A miniszterelnök úgy fogalmazott:

Bármennyire is akar, Zelenszkij nem fog kormányt alakítani Magyarországon. Mi vagyunk többen, és győzni fogunk!”

Szerinte Volodimir Zelenszkij részéről többször is érzékelhető volt egyfajta befolyásolási szándék, amely azonban nem vezetett eredményre.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy szerinte gazdasági nyomásgyakorlás is megjelent Magyarországgal szemben. Úgy vélte, az egyik ilyen kísérlet az energiaellátás területén jelentkezett.

Nem azt remélte Zelenszkij, hogy Magyarországon gazdasági káoszt tud okozni? Hiszen ha olajhiány van, megáll az élet”

- fogalmazott, hozzátéve, hogy egy ilyen helyzet nemcsak a mindennapi életet, hanem a teljes gazdaság működését is veszélyeztetné.

A miniszterelnök szerint egy esetleges ellátási zavar komoly következményekkel járhatott volna. Ezer forint magasságában megy fel az üzemanyag, káosz tör ki”

- mondta, hozzátéve, hogy ez egy olyan forgatókönyv volt, amelyet a kormánynak sikerült elkerülnie.

Orbán Viktor kiemelte, hogy Magyarországon jelenleg is vannak olyan intézkedések, amelyek védik az árakat és a gazdaság stabilitását.

Miközben mindenhol megy fölfele az üzemanyag ára, Magyarországon van egy védett ár”

- hangsúlyozta.

A miniszterelnök szerint mindez azt mutatja, hogy a külső nyomásgyakorlási kísérletek nem jártak sikerrel.

Zelenszkij terve nem sikerült. Nem sikerült most, és nem fog sikerülni április 12-én sem”

- mondta Orbán Viktor.