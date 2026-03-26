Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, parancsolja haza az ukrán ügynökeit

A miniszterelnök kemény hangvételű üzenetet küldött az ukrán elnöknek. Orbán Viktor felszólította Zelenszkijt, hogy azonnal parancsolja haza a magyar választások befolyásolásán dolgozó ügynökeit.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: a választás közeledtével Zelenszkij elnök ukrán titkosszolgálati műveleti területté alakította hazánkat. Hangsúlyozta: az általa aktivált ukrán kémek és informatikuson ki-be járnak a Tisza Pártba.
A miniszterelnök példátlannak nevezte az ide választásokba való külső beavatkozás mértékét, és határozottan arra kérte az ukrán kormányfőt, tartsa tiszteletben a magyarok akaratát és hagyjon fel a választások befolyásolásának kísérletével.
