Orbán Viktor

Orbán Viktor: Zsarolással nem lehet eredményt elérni Budapestnél

Magyarország megkerülhető a támogatások folyósításakor, de a kormányfő figyelmeztetett: a magyar kormánynak számos egyéb eszköze van az ország érdekeinek érvényesítésére. „Rengeteg kártya van a kezünkben” – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a berlini „oroszlánüvöltés” nem fogja megfélemlíteni a magyarokat.
Orbán Viktor a brüsszeli EU-csúcsot követően éles szavakkal reagált a Magyarországot érintő diplomáciai bírálatokra és a szavazati jog esetleges felfüggesztésével kapcsolatos hírekre.

Orbán Viktor rendkívüli sajtótájékoztatója Brüsszelben 2026. március 20-án
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A HírTV kérdésére válaszolva a miniszterelnök kifejtette:

A belga és német politikai körökből érkező bírálatokat csupán „civilizált diskurzusnak” tekinti az ukrán oldalról érkező korábbi fenyegetésekhez képest, és leszögezte, hogy

zsarolással nem lehet eredményt elérni Budapestnél. A kormányfő szerint a magyar pozíció morálisan és jogilag is sziklaszilárd, a bírálók pedig egyszerűen kifogytak a szakmai érvekből.

Orbán Viktor: Rengeteg kártya van a kezünkben

A miniszterelnök élesen kritizálta az Ukrajnának szánt uniós hitelkeretet, amelyet morális és politikai hibának nevezett. Véleménye szerint

a tagállamoknak saját költségvetésükből, „tiszta lapokkal” játszva kellene támogatniuk Kijevet, ahelyett, hogy az Európai Unión keresztül hitelt vesznek fel, elfedve saját állampolgáraik elől a költségeket.

Orbán emlékeztetett: az EU eredetileg békeprojekt, nem pedig egy harmadik ország háborújának finanszírozására létrehozott szervezet.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország megkerülhető a támogatások folyósításakor, de figyelmeztetett:

a magyar kormánynak számos egyéb eszköze van az ország érdekeinek érvényesítésére.

Kiemelte, hogy az Ukrajnába irányuló villamosenergia-szállítás jelentős része Magyarországon halad keresztül, valamint az újabb szankciós csomagokhoz és a következő hétéves költségvetéshez is szükség van a magyar jóváhagyásra.

Rengeteg kártya van a kezünkben”

– fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a berlini „oroszlánüvöltés” nem fogja megfélemlíteni a magyarokat.

 

