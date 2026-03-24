Orbán Viktornak üzent a hollywoodi színész

„Köszönöm mindazt, amit tesz, nemcsak a magyarokért, hanem egész Európáért” – üzente Orbán Viktornak Rob Schneider közelgő választásokkal kapcsolatban.

Újabb Hollywoodi sztár biztosította Orbán Viktort a támogatásáról

Rob chneider amerikai színész, komikus, forgatókönyvíró és rendező. A Stand-up comedy és az NBC Saturday Night Live című vígjátéksorozatának veteránja, majd játékfilmes karriert futott be, többek között főszerepet játszott a Tök alsó, a Tök állat, a Tökös csaj, a Lúzer SC és a Nagyfiúk című vígjátékokban.

A színész azt mondta, büszke rá, hogy Orbán Viktor támogatója.

Lenyűgöző ezeket a gyönyörű, tiszta és biztonságos utcákat. Európa-szerte irigylik ezt

– emelte ki a színész, hozzátette, hogy Európa követni fogja Magyarország példáját.

A világsztár egyébként a Parlamentbe is ellátogatott, az ott őrzött Szent Jobbról fotót is közzétett az X-en: