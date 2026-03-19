Brüsszelben mindenki Magyarországgal és Orbán Viktorral foglalkozik

Az Origo influenszerének, Mester Robertinának a TikTok-videója felidézte Orbán Viktor érkezését a csúcsra, amikor a kormányfő a nemzetközi sajtó előtt egyértelműen megfogalmazta, hogy miért is egyáltalán nem meglepő az, hogy ha a Tisza Párt hívei ukrán zászlók alatt vonulnak fel.

A brüsszeli folyosókon mindenhol Magyarország és Orbán Viktor a beszédtéma

A Tisza Párt európai parlamenti képviselői itt szoktak ülni ukrán mezben… az, hogy ők ukrán pártiak, szerintem minden magyar számára nyilvánvaló”

– mondta a miniszterelnök.

Az Origo influenszere a videóban arról is beszámol, hogy a csúcstalálkozó helyszínén a magyar jelenlétre egészen különös reakciók érkeztek.

Amikor a sajtó munkatársai közt álltunk, és az ukránok felfedezték, hogy magyarok vagyunk, úgy néztek ránk, mint a véres rongyra”

– mondta, hozzátéve, hogy ezt nyílt konfliktus nélkül, de érezhető távolságtartással tapasztalta.

Ugyanakkor a helyszínen az nagyon szembetűnő volt, hogy a brüsszeli folyosókon szinte megállás nélkül, mindenhol Magyarország és Orbán Viktor került szóba.

Mindenki velünk foglalkozik. Ne higgyetek azoknak, akik szerint a magyarok jelentéktelenek. És ez azért furcsa, mert Magyarország méretei alapján nem kellene, hogy mindenki velünk foglalkozzon, és mégis ezt teszik. És vajon miért? Azért, mert ez a választás tényleg sorsdöntő lesz, és ne higgyetek azoknak, akik szerint a magyarok jelentéktelenek. Azoknak se higgyetek, akik szerint Ukrajna csatlakozása nem változtatná meg alapjaiban az Európai Unió működését, mert akkor nem foglalkozna mindenki Orbán Viktorral és Magyarországgal.”

– hangsúlyozta Mester Robertina.