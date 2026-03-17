Képeken a Bayer Show rendkívüli adása Orbán Viktorral

„Befordultunk a célegyenesbe, mostantól tények vannak. Minden, amit látunk az más, mint amit el akartak hitetni velünk az elmúlt másfél-két évben” – fogalmazott Orbán Viktor a Bayer Show rendkívüli adásában, amelyben a miniszterelnök a világpolitikai változásokról és a kampány hajrájáról beszélt.

Rendkívüli Bayer-show adás Orbán Viktorral

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A kormányfő szerint a világ egy új korszakba lépett, ahol felértékelődött a biztonság, és minden ország keresi a helyét. A március 15-i Békemenetet egy győzelemre készülő közösség erődemonstrációjaként értékelte, és jelezte: készen állnak a választási küzdelem végső szakaszára.

Orbán Viktor a háború kapcsán arról beszélt, hogy annak nyertesei a fegyvergyártók, az energiacégek és a bankok, miközben Európa veszít. Hangsúlyozta: Magyarország célja, hogy kimaradjon a konfliktusból, és megerősödve érkezzen meg az új világrend korszakába.

Galériában a Bayer Show különkiadásának legfontosabb pillanatait mutatjuk.