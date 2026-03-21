Így fogadták Orbán Viktort Miskolcon – videóval

Megható videót tett közzé közösségi oldalán Orbán Viktor. Országjárásának szombati állomásán rengeteg ember várta a miniszterelnököt, a tömeg pedig a nevét kezdte skandálni, amint az emelvényre lépett. Az első sorokban állók még egy autogramot is kérhettek a kormányfőtől.

Óriási tömeg és még nagyobb szeretet fogadta Orbán Viktort Miskolcon

Ezt fűzte a videóhoz Orbán Viktor

Hatalmas tömeg Miskolcon is! Hajrá, Miskolc, hajrá, Fidesz!

Benzinkúton kávézott a miniszterelnök

A borsodi vármegyeszékhely felé tartva Orbán Viktor betért kávézni egy benzinkútra, ahol szóba elegyedett az ott dolgozókkal.