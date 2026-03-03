Egy gombostűt sem lehetett leejteni: így várták Orbán Viktort Pétervásárán

Orbán Viktor Pétervásárán folytatta országjárását. A korányfő tájékoztatott: Pétervásárán is tudják: a Fidesz a biztos választás.
„Pétervásárán is tudják: a Fidesz a biztos választás. Hajrá, Horváth Laci! Hajrá, magyarok!” – írja Facebook-videójában Orbán Viktor.
Orbán Viktor országjárása folytatódott: hétfőn Sopronba látogatott, kedden pedig már Pétervásárára vezetett a miniszterelnök útja. A kormányfő nemrégiben egy videót is mutatott a látogatásáról.
