orbán viktor

Egy gombostűt sem lehetett leejteni: így várták Orbán Viktort Pétervásárán

11 perce
Olvasási idő: 2 perc
Orbán Viktor Pétervásárán folytatta országjárását. A korányfő tájékoztatott: Pétervásárán is tudják: a Fidesz a biztos választás.
orbán viktorpétervásársopron

„Pétervásárán is tudják: a Fidesz a biztos választás. Hajrá, Horváth Laci! Hajrá, magyarok!” – írja Facebook-videójában Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor országjárása (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor országjárása folytatódott: hétfőn Sopronba látogatott, kedden pedig már Pétervásárára vezetett a miniszterelnök útja. A kormányfő nemrégiben egy videót is mutatott a látogatásáról.

 

