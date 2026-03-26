Bármerre jár, rocksztárként fogadják a miniszterelnököt

Útban országjárásának törökszentmiklósi állomása felé, betért kávézni egy benzinkútra. Orbán Viktor sokaknak okozott ezzel nagy boldogságot.
Benzinkútról benzinkútra. Egy gyors megálló és már itt is vagyok veletek! Hajrá, Törökszentmiklós! – írta közösségi oldalán megosztott videójához Orbán Viktor. A miniszterelnök útban országjárásának csütörtöki állomása felé, stábjával ez alkalommal is betért kávézni egy töltőállomásra.
A shopban tartózkodók örömmel és szeretettel fogadták a kormányfőt: volt aki autogramot kért tőle, más fotózkodott vele, egy békéscsabai hölgy pedig elmondta, mekkora boldogságot okozott neki a találkozás Orbán Viktorral.
Kitörő lelkesedéssel, sikoltozva fogadták a fiatalok a miniszterelnököt ma a Szakma Sztár Fesztivál megnyitóján is. Elképesztő rajongás övezte Orbán Viktor megérkezését.
