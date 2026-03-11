Vecsésen is hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort

A miniszterelnök közösségi oldalára kitett bejegyzés alapján hatalmas tömeg fogadta Orbán Viktort Vecsésen, ahol országjárása keretében tartott kampányeseményt a kormányfő.
Orbán Viktor Vecsésen: A választás tétje, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni szuverenitását
A kormányfő beszédében hangsúlyozta: a választás tétje az, hogy Magyarország meg tudja-e őrizni szuverenitását és ki tud-e állni a saját érdekei mellett.
A miniszterelnök a közösségi oldalán a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a helyiek is fontosnak tartják a magyar érdekek védelmét.
Vecsésen is tudják: a magyarokat nem lehet zsarolni. Tudják, hogy ki kell állnunk a magyar érdekek mellett, akkor is, ha ez a Tiszának és Zelenszkijnek nem tetszik”
- írta Orbán Viktor.
A miniszterelnök a poszt végén támogatásáról biztosította Szűcs Lajost, a térség kormánypárti jelöltjét is.
Hajrá, Vecsés! Hajrá, Szűcs Lajos!”
- zárta bejegyzését Orbán Viktor.