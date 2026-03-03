Orbán Viktor: Zelenszkijnek egy ukránbarát kormány kell, aminek az élén az ukránok embere áll

„Nincs semmi új a nap alatt, neki egy ukránbarát kormány kell, amelynek az élén az ukránok embere áll” – reagált Orbán Viktor Volodimir Zelenszkij korábbi nyilatkozatára.

Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Mint korábban megírtuk, Volodimir Zelenszkij a Corriere della Sera című olasz lapnak adott interjúban élesen bírálta Orbán Viktort, és a két ország viszonyáról, a Barátság kőolajvezeték helyzetéről, valamint a béketárgyalásokról is beszélt.

Az ukrán elnök közölte: a magyar–ukrán viszony Orbán választási veresége esetén rendeződhetne.

Orbán Viktor: Zelenszkij elnököt is le kell győznünk

A miniszterelnök úgy véli, nem véletlen, hogy a Tisza Pártot – állítása szerint – közvetlenül Ukrajnából finanszírozzák, amit a parlament elé került nemzetbiztonsági jelentés is alátámaszt.

A kormányfő szerint a következő választás tétje a magyarok biztonsága.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, külső érdekek befolyásolhatják a magyar belpolitikát. Szavai szerint egy ukránbarát kormány létrehozása a cél, amelynek élén „az ukránok embere” állna. Orbán Viktor szerint a választás tétje túlmutat a pártpolitikai versenyen. Úgy látja, a magyarok biztonsága a kérdés, és ennek érdekében – szavai szerint – „nemcsak a magyar ellenzéket, hanem Zelenszkij elnököt is le kell győznünk”. A miniszterelnök bizakodóan zárta gondolatait: „Menni fog ez.”