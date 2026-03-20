Már a tiszás szakértő is viccnek tartja az orosz befolyásról szóló mesét

A Tűzfalcsoport arról írt, hogy a Klikk.tv adásában beszélgetett a napokban Holoda Attila, a Tisza Párt „energiaszakértője” és Horváth Gábor, a Népszava főszerkesztő-helyettese Sebes György újságíróval, aki egy szellemesnek szánt felvezetéssel valójában korrekt módon leleplezte az állítólagos magyarországi orosz beavatkozást oly módon, hogy még a két vendég is jót nevetett az egészen.

Egy televíziós beszélgetésben már a Tisza Párthoz kötődő szakértő, Holoda Attila is ironikusan reagált az állítólagos orosz befolyásról szóló felvetésekre

Később Holoda Attilának arról, hogy a magyar külügyminiszter a hónap elején személyes ígéretet kapott az orosz elnöktől a Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban egy szovjet vicc jutott eszébe a magyar foci válogatottról, Brezsnyevről, illetve a a kőolaj és a földgáz elzárásáról.

A beszélgetés végén pedig a jelenlegi helyzetből a tiszás szakértő a kiutat a kormányváltásban jelölte meg, a Népszava főszerkesztő-helyettese – aki három hónapja a teljes váltás szükségességéről beszélt a kormányzás kapcsán – természetesen helyeselt.