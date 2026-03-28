Országjárás: Ez a baja a tiszásoknak – a képek önmagukért beszélnek

Tegnap megtelt Győr békés, büszke, hazaszerető hazafiakkal. Ez az, amivel nem tudnak mit kezdeni a tiszások. Hiába vezényli ki Magyar Péter provokációra az embereit, az akcióik sorra besülnek. Ezekkel a szavakkal jellemezte Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Orbán Viktor országjárásának hatását.

A miniszterelnök országjárásának győri állomásán összegyűlt óriási tömeg a baja a tiszásoknak Orbán Balázs szerint (forrás: Facebook/Orbán Balázs)

Lepattan a miniszterelnöki országjárás alkalmával összegyűlt hatalmas tömegről a maroknyi tiszás provokátor

A Tisza Párt vezetőjének hergelése visszafelé sült el: minden nappal egyre élesebb a kontraszt a Magyar Péter által képviselt gyűlölet és agresszió, valamint a nemzeti oldal által képviselt békés összefogás között.

Az országjárások folytatódnak, a háborúellenes tábor minden nappal bővül! Április 12-én Magyarországon a békés többség fogja megnyerni a választásokat – vonja le a következtetést az elmúlt napok eseményeiből Orbán Balázs.