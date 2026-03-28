Orbán Viktor unokája: Nézzünk híradót!

Tudja fejből az anyukája számát? – hangzik el a kérdés miután Orbán Viktor telefonon a családtagjait hívja végig. Majd a beszélgetés kitér az egy éves Lázárinfó apropóján megfogalmazott üzenetre: A választás után sem lehet abbahagyni, János! A miniszterelnöki országjárás útinaplójának egy részletét mutatja be az Orbán Viktor közösségi oldalán látható videó.

Orbán Viktor és Navracsics Tibor az országjárás veszprémi állomásán (forrás: Facebook/Navracsics Tibor)

Országjárás sincs család nélkül

Az őrületes tempóban zajló országjárás sem lehet akadálya annak, hogy a családdal is foglalkozzon a miniszterelnök. Például elmeséli, hogy az öt és fél éves Fülöp szereti a híradót, közben folyamatosan kérdezi, hogy "mi ez, miért, hogy?". A nagypapája pedig, ha kell megmutatja a térképen amiről szó volt és azt, hogy hol van.