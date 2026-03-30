Békemenet: hatalmas tömeg vonult Szolnokon – galéria

Hiába a hideg, esős idő, Szolnokon is óriási tömeg vonult Békemenettel a miniszterelnöki beszéd helyszínére. Az országjárás mai állomásán is bizonyította a békepárti tömeg, hogy bajban kiállnak az országért.
Óriási tömeg indult el Szolnokon, a Békemeneten a Tiszai Hajósok terére, ahol Orbán Viktor miniszterelnököt várták, hogy meghallgassák a beszédét. A békepárti tömeg az országjárás előző helyszíneihez hasonlóan derűs, ünnepi hangulatban demonstrálta, hogy elutasítja a Tisza Párt gyűlölködését, a magyart magyar ellen uszító kampányolását, a nemzet megosztottságát és a háborús politikát. A tömeg mérete és hangulata meghazudtolta az esős, hideg időjárást.
Galéria: Képeken a szolnoki Békemenet
A békemenet résztvevői Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán, 2026. március 30-án
