Pajtók Gábor: Idegen érdekek szolgálatára, hazugságra és gyűlöletre nem lehet kormányzást alapozni

A magyar történelem már sokszor igazolta: idegen érdekek szolgálatára, hazugságra, megtévesztésre, dühre, gyűlöletre nem lehet országépítést és kormányzást alapozni – jelentette ki Pajtók Gábor (Fidesz–KDNP), Eger és térsége a választáson újrainduló országgyűlési képviselője kedden, a Heves vármegyei székhelyen.

Annál inkább lehet összefogásra, nemzeti összetartozásunkra, a keresztény értékek és hazánk szuverenitásának megtartására, a magyarok érdekeit mindenek fölé helyező, következetes kiállásra – mondta, hozzátéve: a Fidesz–KDNP pártszövetség ezt az utat járja már 16 éve. A politikus Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának második, egri állomásán felidézte: több mint 700 éve Dante is arra figyelmeztette Magyarországot, hogy ne hagyja magát félrevezetni.

Pajtók Gábor: A Tisza útja a megtévesztés

Erre rímelnek annak az „időközben kiugrott” tiszás vezető politikusnak a szavai, aki a tavaly nyár végén kiszivárgott terveikről azt mondta: olyan népszerű elemeket tartalmazó programot kellett alkotniuk, mellyel meg lehet nyerni a választást, hogy utána végrehajthassák a konvergenciaprogramot. Ez pedig nem mást jelent, mint megszorításokat, progresszív jövedelemadót, a rezsicsökkentés megszűnését, a családtámogatások megnyirbálását és a nyugdíjrendszer megreformálását – mondta.

„A Tisza útja a megtévesztés, a hazugság, a nemzeti színbe öltöztetett, valójában idegen érdekek szolgálatának útja, mely Magyarország önrendelkezésének elvesztéséhez és az orosz–ukrán háborúba sodródásunkhoz vezet” – fogalmazott.

Az április 12-i választás tétje, hogy melyik utat válasszuk – húzta alá, hozzátéve: a magyarok többsége számára ez nem lehet kérdés, hiszen a Fidesz útja a biztos választás.

Emlékeztetett: a polgári kabinet eddig minden ígéretét betartotta, még váratlan nehézségek időszakaiban is. Így betartják azt az ígéretüket is, hogy 2030-ra 5 millió magyar fog dolgozni, és az átlagkeresetek elérik az egymillió forintot. Emellett továbbra is nemet mondanak az illegális migrációra, megvédik a gyerekeket a genderideológiától, és nem engedik, hogy magyar fiatalok idegen országban, idegen érdekekért harcoljanak és haljanak meg – jelentette ki, megjegyezve: ugyancsak megakadályozzák, hogy a magyarok pénzét az ukránoknak adják.