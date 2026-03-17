Pajtók Gábor: Idegen érdekek szolgálatára, hazugságra és gyűlöletre nem lehet kormányzást alapozni

A magyar történelem már sokszor igazolta: idegen érdekek szolgálatára, hazugságra, megtévesztésre, dühre, gyűlöletre nem lehet országépítést és kormányzást alapozni – jelentette ki Pajtók Gábor (Fidesz–KDNP), Eger és térsége a választáson újrainduló országgyűlési képviselője kedden, a Heves vármegyei székhelyen.
Annál inkább lehet összefogásra, nemzeti összetartozásunkra, a keresztény értékek és hazánk szuverenitásának megtartására, a magyarok érdekeit mindenek fölé helyező, következetes kiállásra – mondta, hozzátéve: a Fidesz–KDNP pártszövetség ezt az utat járja már 16 éve. A politikus Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának második, egri állomásán felidézte: több mint 700 éve Dante is arra figyelmeztette Magyarországot, hogy ne hagyja magát félrevezetni.
Pajtók Gábor: A Tisza útja a megtévesztés
Erre rímelnek annak az „időközben kiugrott” tiszás vezető politikusnak a szavai, aki a tavaly nyár végén kiszivárgott terveikről azt mondta: olyan népszerű elemeket tartalmazó programot kellett alkotniuk, mellyel meg lehet nyerni a választást, hogy utána végrehajthassák a konvergenciaprogramot. Ez pedig nem mást jelent, mint megszorításokat, progresszív jövedelemadót, a rezsicsökkentés megszűnését, a családtámogatások megnyirbálását és a nyugdíjrendszer megreformálását – mondta.
„A Tisza útja a megtévesztés, a hazugság, a nemzeti színbe öltöztetett, valójában idegen érdekek szolgálatának útja, mely Magyarország önrendelkezésének elvesztéséhez és az orosz–ukrán háborúba sodródásunkhoz vezet” – fogalmazott.
Az április 12-i választás tétje, hogy melyik utat válasszuk – húzta alá, hozzátéve: a magyarok többsége számára ez nem lehet kérdés, hiszen a Fidesz útja a biztos választás.
Emlékeztetett: a polgári kabinet eddig minden ígéretét betartotta, még váratlan nehézségek időszakaiban is. Így betartják azt az ígéretüket is, hogy 2030-ra 5 millió magyar fog dolgozni, és az átlagkeresetek elérik az egymillió forintot. Emellett továbbra is nemet mondanak az illegális migrációra, megvédik a gyerekeket a genderideológiától, és nem engedik, hogy magyar fiatalok idegen országban, idegen érdekekért harcoljanak és haljanak meg – jelentette ki, megjegyezve: ugyancsak megakadályozzák, hogy a magyarok pénzét az ukránoknak adják.
Mit várhatnak a térségben az emberek?
Pajtók Gábor azt ígérte, újraválasztása esetén mindent megtesz a térségben élők békéje és biztonsága, kiszámítható jövője érdekében. Kiemelt céljaként említette, hogy a térség legjobb fekvőbeteg-ellátó intézményévé váljon az egri kórház, megépüljön a várost elkerülő út és
az intermodális csomópont, valamint megújuljanak a térség településeit összekötő és a belterületi utak.
Vágner Ákos (Fidesz–KDNP), Eger polgármestere arról beszélt: egy politikai vitáktól terhes ciklus nehéz hagyatékát megörökölve stabilizálták Eger működését. Van irány, van jövő – fogalmazott, jelezve: ma a város és a kormány egy irányba húz, és ennek eredményei kézzelfoghatók, hiszen 2 milliárd forint működési forrást kapott Eger, és elindult a Modern Városok program elveszett milliárdjainak visszaszerzése is.
Így újra napirenden vannak az itt élők által régóta várt fejlesztések: ez a különbség, amikor egy város szembemegy mindenkivel, és amikor szövetséget épít
– mondta.
Horváth László (Fidesz–KDNP), Gyöngyös és térsége országgyűlési képviselője, a kábítószer-kereskedelem visszaszorításáért felelős kormánybiztos vérrel és imával megszentelt helynek nevezve az esemény helyszínét rámutatott: Eger a bátorság, elkötelezettség, szabadság, függetlenség, hit és áldozatvállalás nemzeti emlékhelye volt és marad. Az ősöknek és hősöknek azonban nemcsak tisztelettel, de számadással is tartozunk: a magyarok számára a legnehezebb időkben sem a puszta túlélés, hanem a megmaradás volt a cél – jelentette ki, megjegyezve: megmaradni ma annyit jelent, mint kimaradni.
„Zűrös és zavaros időkben, zűrös és zavaros emberek kezébe nem szabad hatalmat adni”
– jelentette ki. Nem kérünk a külföldről beavatkozni szándékozók ajánlatából sem, mert nekünk van egy sokkal jobb tervünk és egy biztos választásunk: a Fidesz és Orbán Viktor – mondta.