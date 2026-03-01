Honvédelmi miniszter: Nem engedünk a zsarolásnak, irány Paks!

A honvédelmi miniszter Facebook-videójában beszámolt arról, hogy úton van Paksra, ahol a katonák megerősítették az atomerőmű védelmét. A stratégiai jelentőségű létesítmény biztonsága kulcskérdés az ország energiastabilitása szempontjából.

A paksi atomerőművet a Magyar Honvédség katonái felügyelik (Forrás:atomeromu.mvm.hu)

Katonák vigyázzák a paksi atomerőművet

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: lángokban áll a Közel-Kelet, az energiaárak emelkednek, miközben Ukrajna olajblokád alatt tartja Magyarországot. A miniszter úgy fogalmazott,

Magyarország nem tűri a zsarolást, és nem engedi, hogy külső nyomásgyakorlás veszélyeztesse az ország energiaellátását.

A honvédelmi miniszter emlékeztetett arra is, hogy Ukrajna korábban felrobbantotta az Északi Áramlat vezetéket, amely Németország egyik legfontosabb energiaellátási útvonala volt. Kijelentette: Magyarországot nem lehet sarokba szorítani.