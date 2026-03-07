Nagy a pánik a Tiszában: látják, hogy a magyarok mennyire elutasítják, hogy Magyar Péter Brüsszel és Kijev oldalára áll, és ígéretet tett az olcsó orosz energiáról való leválásra - írta Deák Dániel, A XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Nagy a pánik, hiszen van, amit a Tisza hívei sem fogadnak el

Fotó: AFP

Ezért most elterelő akciót indítottak: Panyi Szabolcsot, a Soros-hálózat egyik jól ismert, külföldről fizetett „újágíróját” vetették be. Mindenféle bizonyíték nélkül három orosz ügynökről és orosz beavatkozásról írnak meséket.



Mindent bevetnek tehát, abszurd meséket dobnak be, hogy eltereljék a figyelmet a valódi választási beavatkozásról: Zelenszkij olajblokádjáról, amiről még az ukrán elnök saját maga is nyíltan bevallotta, hogy kampánycélokból teszi, mert ukránpárti kormányt akar Magyarország élén Magyar Péter vezetésével.





Ez a beavatkozás, Magyar Péter pedig összejátszik ebben. Minden más mese - zárul a bejegyzés.