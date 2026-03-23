Panyi Szabolcs elismerte: ő hallható a kiszivárgott hangfelvételen

Panyi Szabolcs elismerte, hogy ő hallható azon a hangfelvételen, amelyet a Mandiner hozott nyilvánosságra. Az újságíró a közösségi oldalán reagált a felvételre.
Ma reggel a Mandiner publikált egy köztem és egy forrásom közt zajló beszélgetést, melyet a jelek szerint valakik lehallgattak
– írta Panyi Szabolcs.
A Mandiner korábban arról írt, hogy a birtokukba jutott hangfelvétel alapján külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró segítségével figyelhették meg Szijjártó Péter külügyminiszter kommunikációját.
A beszámoló szerint a felvételt egy „Negyedik Hatalmi Ág” nevű feladótól kapták e-mailben. A hanganyagban egy beszélgetés hallható, amelyben az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós tagállam állami szervével, és megadta Szijjártó Péter telefonszámát.
A beszélgetésben az is elhangzik, hogy az adott szolgálat így hozzáférhetett a magyar külügyminiszter telefonforgalmával kapcsolatos adatokhoz.
Az ügyben felmerült Orbán Anita neve is, aki a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje. A hangfelvételen az újságíró arról beszél, hogy jó kapcsolatban áll vele, és korábban a kampánycsapatában is dolgozott. A történtek miatt Orbán Viktor miniszterelnök vizsgálatot rendelt el a Szijjártó Péter lehallgatásáról szóló információk ügyében. A kormányfő az igazságügyi minisztert utasította arra, hogy haladéktalanul vizsgálja ki a felmerült állításokat.