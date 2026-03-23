Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Panyi Szabolcs elismerte: ő hallható a kiszivárgott hangfelvételen

Szijjártó Péter

Panyi Szabolcs elismerte: ő hallható a kiszivárgott hangfelvételen

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Panyi Szabolcs elismerte, hogy ő hallható azon a hangfelvételen, amelyet a Mandiner tett közzé. A felvétel kapcsán a külügyminiszter, Szijjártó Péter lehallgatásáról szóló állítások is felmerültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szijjártó PéterPanyi SzabolcsVálasztás 2026

Panyi Szabolcs elismerte, hogy ő hallható azon a hangfelvételen, amelyet a Mandiner hozott nyilvánosságra. Az újságíró a közösségi oldalán reagált a felvételre.

Panyi Szabolcs a titkosszolga?
Panyi Szabolcs 
Fotó: Facebook/Panyi Szabolcs

Ma reggel a Mandiner publikált egy köztem és egy forrásom közt zajló beszélgetést, melyet a jelek szerint valakik lehallgattak

– írta Panyi Szabolcs.

A Mandiner korábban arról írt, hogy a birtokukba jutott hangfelvétel alapján külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró segítségével figyelhették meg Szijjártó Péter külügyminiszter kommunikációját.

A beszámoló szerint a felvételt egy „Negyedik Hatalmi Ág” nevű feladótól kapták e-mailben. A hanganyagban egy beszélgetés hallható, amelyben az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós tagállam állami szervével, és megadta Szijjártó Péter telefonszámát.

Orbán Viktor vizsgálatot rendelt el Szijjártó Péter lehallgatásának ügyében

 

A beszélgetésben az is elhangzik, hogy az adott szolgálat így hozzáférhetett a magyar külügyminiszter telefonforgalmával kapcsolatos adatokhoz.

Az ügyben felmerült Orbán Anita neve is, aki a Tisza Párt külügyminiszter-jelöltje. A hangfelvételen az újságíró arról beszél, hogy jó kapcsolatban áll vele, és korábban a kampánycsapatában is dolgozott. A történtek miatt Orbán Viktor miniszterelnök vizsgálatot rendelt el a Szijjártó Péter lehallgatásáról szóló információk ügyében. A kormányfő az igazságügyi minisztert utasította arra, hogy haladéktalanul vizsgálja ki a felmerült állításokat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!