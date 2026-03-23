Panyi Szabolcs elismerte: ő hallható a kiszivárgott hangfelvételen

Panyi Szabolcs elismerte, hogy ő hallható azon a hangfelvételen, amelyet a Mandiner hozott nyilvánosságra. Az újságíró a közösségi oldalán reagált a felvételre.

Ma reggel a Mandiner publikált egy köztem és egy forrásom közt zajló beszélgetést, melyet a jelek szerint valakik lehallgattak

– írta Panyi Szabolcs.

A Mandiner korábban arról írt, hogy a birtokukba jutott hangfelvétel alapján külföldi titkosszolgálatok egy magyar újságíró segítségével figyelhették meg Szijjártó Péter külügyminiszter kommunikációját.

A beszámoló szerint a felvételt egy „Negyedik Hatalmi Ág” nevű feladótól kapták e-mailben. A hanganyagban egy beszélgetés hallható, amelyben az újságíró arról beszél, hogy kapcsolatban áll egy európai uniós tagállam állami szervével, és megadta Szijjártó Péter telefonszámát.