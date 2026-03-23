Panyi Szabolcs mindig csak karnyújtásnyira volt a CIA-tól

Mennyire független az a magyar újságíró, akit a Fehér Ház egyik nemzetbiztonsági tanácsadója belsőséges hangnemben üdvözöl egy sajtótájékoztatón, és akinek a munkahelyeit kizárólag az amerikai Demokrata Párthoz és Soros Györgyhöz köthető szervezetek támogatják? – tette fel a kérdést a Tűzfalcsoport Panyi Szabolcs kapcsán, aki egy hétfőn nyilvánosságra került hangfelvétel szerint külföldi érdekcsoportoknak adta ki a magyar külügyminiszter telefonszámát.

Panyi Szabolcs újságíró tevékenysége csupán álca, valójában külföldi titkosszolgálat(ok) fedett embere lehet (Forrás: Facebook/Panyi Szabolcs)

Elég néhány egyszerű keresőszót beírni az interneten ahhoz, hogy rátaláljunk Panyi Szabolcs rejtélyes amerikai kapcsolataira, hiszen maga

a washingtoni külügyminisztérium egyik jegyzőkönyve leplezte le Panyi Szabolcs „különleges kapcsolatait”.

2022 februárjában Anne Neuberger, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács helyettes tanácsadója a többi külföldi résztvevő közül egyedül Panyit üdvözölte, ráadásul szívélyesen, magyarul.

Ennél tovább ment a CIA-s hírszerzési kapcsolatokkal is rendelkező Samantha Power,

aki 2023-ban szívélyesen köszöntötte, majd eligazította az általa is támogatott magyar újságírókat, és mint az alábbi videón is jól látható, épp kezet fog Panyi Szabolcs „független” újságíróval és Polyák Gábor „független médiaszakemberrel.”

Panyi Szabolcs amerikai támogatásokból csinált karriert

Panyi Szabolcs az elmúlt évtizedben több ösztöndíjat és támogatást kapott amerikai szervezetektől, amelyek közül a legfontosabbak:

International Visitor Leadership Program (IVLP) 2014-ben az Egyesült Államok Külügyminisztériuma által támogatott program résztvevőjeként találkozott amerikai baloldali újságírókkal

Hubert Humphrey Fellowship Program: 2017–2018 között az Arizona Állami Egyetemen tanult oknyomozó újságírást.

Panyi Szabolcs jelenleg két baloldali, úgynevezett oknyomozó médiumnál dolgozik, a Direkt36-nál és a visegrádi régiós tényfeltáró VSquare újságírói platformnál, amelynek egyik alapítója.

Mindkét lap jelentős külföldi támogatásból működik.

a Direkt36 támogatói között van a Sigrid Rausing Trust (amelyet Soros is pénzel), a Civitates Alapítvány és a Foundation for Democracy & Pluralism (FD&P). Ezek a szervezetek brüsszeli, amerikai és Soros-pénzekből működnek. Az FD&P érdekes módon a Partizánt is támogatja.

a VSquare támogatói között szerepel a National Endowment for Democracy (NED), a Donald Trump elnök által egy éve felfüggesztett USAID, valamint a German Marshall Fund (Németországi Marshall Alap).

Ezek a Soros-szervezetek közvetve vagy közvetlenül finanszírozzák a magyar baloldali pártokat, honlapokat, újságokat és civil szervezeteket is.

Amerikai dollár kontra újságírói függetlenség

Súlyos kérdéseket vet fel, ha egy magyar újságíró kizárólag külföldi finanszírozású szervezeteknek, illetve azok megbízásából dolgozik.

Különösen igaz ez a NED esetében, amivel kapcsolatban rendre felmerül, hogy a CIA meghosszabbított karja.

Az amerikai és európai finanszírozók által nyújtott támogatások ugyanis általában

politikai célokat szolgálnak, amelyek gyakran egybeesnek az amerikai külpolitikai érdekekkel.

Erre jó példa, hogy a bukaresti központú Szervezett Bűnözés- és Korrupcióellenes Újságírói Projekt (OCCRP) szervezet egyik kutatása során „kimutatta", hogy Vlagymir Putyin orosz elnök után Orbán Viktor a világ második legkorruptabb embere.

De aligha juthattak volna más megállapításra, hiszen őket is a Nyílt Társadalom Alapítvány finanszírozza.

Egy másik Soros-szervezet a Global Investigative Journalism Network, amelynek egyik fő támogatója szintén a Nyílt Társadalom Alapítvány. Tagszervezetei között számos olyan található, mint például az Átlátszó vagy az OCCRP. A szervezet személyi állományában számos olyan figura található, akik korábban valamelyik Soros György által finanszírozott NGO-nál tevékenykedtek.